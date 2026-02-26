Wall Street en ordre dispersé après les résultats de Nvidia

par Stephen Culp

La Bourse de New ‌York a fini en ordre dispersé jeudi, seul le Dow Jones enregistrant une hausse modeste, au ​lendemain de la publication après-clôture des résultats trimestriels de Nvidia qui n'ont pas enthousiasmé les investisseurs, avec pour effet de plomber sur les valeurs technologiques, lesquelles avaient été cette semaine les catalyseurs de Wall ​Street.

L'indice Dow Jones a gagné 0,03%, ou 17,05 points, à 49.499,20 points.

Le S&P-500, plus large, a perdu 37,27 points, soit 0,54%, ​à 6.908,86 points.

Le Nasdaq Composite a reculé de ⁠son côté de 273,69 points (1,18%) à 22.878,38 points.

Ces dernières semaines, les titres technologiques ont connu ‌des mouvements en dents de scie, alternant entre confiance des investisseurs autour de l'intelligence artificielle (IA) et préoccupations à l'égard des répercussions négatives de l'IA sur certains ​secteurs et des retours sur investissement ‌des dépenses massives déployées pour son développement.

Si les trois principaux indices de ⁠Wall Street devraient enregistrer de légers gains sur l'ensemble de la semaine, le S&P-500 et le Nasdaq devraient boucler février en baisse. Les résultats trimestriels de Nvidia, publiés mercredi soir, ont été meilleurs qu'anticipé ⁠par les analystes, de ‌même que les estimations pour le trimestre actuel communiqués par le poids lourd ⁠de l'IA.

Mais le fabriquant de semiconducteurs fait les frais de comparaisons en rythme annuel de moins ‌en moins flatteuses, alors que la croissance de son chiffre d'affaires ralentit. Nvidia ⁠a terminé la séance en baisse de 5,5%.

"On dirait une gueule de ⁠bois Nvidia qui est spécifique ‌à l'environnement de l'IA", a commenté Michael Green, stratégiste chez Simplify Asset Management à Philadelphie.

En repli ​ces dernières semaines, du fait des préoccupations sur ‌les répercussions de l'IA, le secteur informatique a progressé jeudi de 1,4%, aidé par la hausse de 4,0% de Salesforce en ​dépit de prévisions inférieures aux attentes.

Les technologies et les services de communication ont subi les plus forts replis. Les finances ont été le secteur du S&P-500 le plus performant, avec ⁠une hausse de 1,3% dans le sillage des gains de JPMorgan Chase, Bank of America et Wells Fargo.

(Rédigé par Jean Terzian)