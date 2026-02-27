Le directeur général d'Anthropic déclare que l'entreprise ne peut accéder à la demande du Pentagone dans le cadre du litige sur les garanties de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de détails de la déclaration d'Anthropic et de l'historique du litige dans l'ensemble du document)

Anthropic ne peut accéder à la demande du Pentagone dans le cadre d'un différend sur les garanties de l'IA, malgré les menaces de retirer l'entreprise des systèmes du ministère de la défense, a déclaré jeudi le directeur général de la société d'IA, Dario Amodei. Le différend entre le Pentagone et Anthropic découle du refus de la startup d'IA de supprimer les garanties qui empêcheraient sa technologie d'être utilisée pour cibler des armes de manière autonome et effectuer de la surveillance aux États-Unis.

Amodei a déclaré jeudi que le ministère de la défense ne passerait des contrats qu'avec des entreprises d'IA qui acceptent "toute utilisation légale" et qui suppriment les garanties.

Le ministère a menacé de retirer Anthropic de ses systèmes si l'entreprise maintenait ces garanties et a menacé de la désigner comme un "risque pour la chaîne d'approvisionnement et d'invoquer la loi sur la production de défense pour forcer le retrait des garanties", a ajouté Amodei.

"Quoi qu'il en soit, ces menaces ne modifient pas notre position: nous ne pouvons pas, en toute conscience, accéder à leur demande", a déclaré Amodei.

Le Pentagone n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

"C'est la prérogative du ministère de sélectionner les contractants les plus en phase avec sa vision. Mais étant donné la valeur substantielle que la technologie d'Anthropic apporte à nos forces armées, nous espérons qu'ils reconsidéreront leur décision", a déclaré Amodei.

"Si le ministère décide de se séparer d'Anthropic, nous ferons en sorte que la transition vers un autre fournisseur se fasse en douceur", a-t-il ajouté.

Un porte-parole d'Anthropic a déclaré que l'entreprise restait "prête à poursuivre les discussions et s'engageait à assurer la continuité opérationnelle pour le Département et les combattants américains".