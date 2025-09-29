 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
TotalEnergies annonce un programme d'économies sur 2026-30, réduit sa prévision d'investissements
information fournie par Reuters 29/09/2025 à 14:56

TotalEenergies TTEF.PA a annoncé lundi la mise en œuvre d’un programme d'économies ("cash savings program") de 7,5 milliards de dollars (6,39 milliards d'euros) sur 2026-30 et prévoit notamment des investissements nets en baisse de 1,0 milliard de dollars par an par rapport à la précédente guidance.

Le groupe pétrolier et gazier français, qui tenait une journée des investisseurs, a cependant confirmé son objectif d’augmenter sa production d’énergies d'environ 4% par an jusqu’en 2030.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)

Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

Gaz naturel
2,84 USD NYMEX -0,87%
Pétrole Brent
68,35 USD Ice Europ -2,01%
Pétrole WTI
63,80 USD Ice Europ -2,15%
TOTALENERGIES
53,0700 EUR Euronext Paris -2,18%
