TotalEnergies annonce un programme d'économies sur 2026-30, réduit sa prévision d'investissements

TotalEenergies TTEF.PA a annoncé lundi la mise en œuvre d’un programme d'économies ("cash savings program") de 7,5 milliards de dollars (6,39 milliards d'euros) sur 2026-30 et prévoit notamment des investissements nets en baisse de 1,0 milliard de dollars par an par rapport à la précédente guidance.

Le groupe pétrolier et gazier français, qui tenait une journée des investisseurs, a cependant confirmé son objectif d’augmenter sa production d’énergies d'environ 4% par an jusqu’en 2030.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)