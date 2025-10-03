 Aller au contenu principal
Flotille pour Gaza : la France insoumise demande l'expulsion l'ambassadeur d'Israël en France
information fournie par Boursorama avec Media Services 03/10/2025 à 11:25

Une quarantaine de navires à destination de Gaza ont été interceptés par Israël. Les militants à leur bord devraient être expulsés.

Mathilde Panot à Paris, le 8 septembre 2025. ( AFP / BERTRAND GUAY )

La cheffe des députés LFI Mathilde Panot a demandé "solennellement" à Emmanuel Macron d'expulser l'ambassadeur d'Israël en France en protestation contre l'interception par les forces israéliennes de la flotille pour Gaza.

"C'est la troisième fois que des ressortissants français, dont des parlementaires, sont arrêtés, kidnappés illégalement et emprisonnés ", a dénoncé sur RTL Mathilde Panot qui "demande solennellement au président de la République d'expulser l'ambassadeur de l'État d'Israël", Joshua Zarka.

Un dernier bateau de la flottille internationale d'aide pour Gaza poursuivait sa route tôt vendredi matin, selon les organisateurs, après l'interception d'une quarantaine d'embarcations par Israël qui se prépare à expulser les militants propalestiniens voyageant à bord.

"Insulte" contre le peuple français

Plusieurs eurodéputés et députés LFI se trouvaient sur des bateaux de la flottille.

En juin et juillet, la marine israélienne avait déjà arraisonné deux voiliers se dirigeant vers Gaza, avec la militante suédoise Greta Thunberg et l'eurodéputée LFI Rima Hassan à leur bord. Toutes deux avaient été débarquées en Israël puis expulsées.

Mathilde Panot a appelé Emmanuel Macron à imiter le président colombien Gustavo Petro qui a expulsé mercredi la délégation diplomatique israélienne présente dans son pays.

"Il n'est pas possible d'admettre plus longtemps sur notre territoire le représentant d'un État qui commet un génocide et qui insulte le président de la République comme le fait Monsieur Netanyahu qui, de ce fait, insulte l'ensemble du peuple français", a-t-elle jugé.

Proche orient

