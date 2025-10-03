 Aller au contenu principal
Le point semestriel sur le fonds Evergreen Private Value Europe 3
information fournie par BoursoBank 03/10/2025 à 11:39

Dans ce numéro de BoursoFocus, Luc Maruenda, directeur du département Wealth Solutions chez Eurazeo, revient sur les performances du fonds EPVE 3 au premier semestre 2025, un support qui permet d'investir dans la dette privée et le private equity et qui fait partie de l'offre de Boursobank. Il évoque notamment la reconnaissance obtenue avec le prix IPEM Wealth 2025 et les mouvements de portefeuille stratégiques réalisés récemment.

  • ( AFP / JULIEN DE ROSA )
    Renault: "aucune décision" prise sur de potentielles suppressions de postes, selon la direction
    information fournie par Boursorama avec AFP 03.10.2025 13:15 

    Renault a indiqué vendredi à l'AFP n'avoir encore pris "aucune décision" sur ses effectifs, après publication d'informations de presse évoquant 3.000 suppressions de postes dans le monde, y compris à son siège à Boulogne-Billancourt, mais confirme mener "des réflexions" ... Lire la suite

  • Taylor Swift en concert à Paris La Défense Arena le 9 mai 2024 ( AFP / JULIEN DE ROSA )
    La "Showgirl" Taylor Swift revient à la pop
    information fournie par AFP 03.10.2025 12:53 

    Bienvenue dans une nouvelle ère: la mégastar américaine Taylor Swift a dévoilé vendredi le très attendu "The Life of a Showgirl", album résolument pop qui célèbre son fiancé, le footballeur américain Travis Kelce, et solde quelques comptes. En vertu d'une stratégie ... Lire la suite

  • Des traders à la bourse de Francfort
    L'Europe ouvre dans le vert avant les PMI
    information fournie par Reuters 03.10.2025 12:50 

    Les principales Bourses européennes sont en hausse en début de séance vendredi, alors que les marchés attendent avec impatience la publication des indices PMI en Europe. À Paris, le CAC 40 gagne 0,38% à 8.087,61 points vers 07h05 GMT. A Francfort, le Dax avance ... Lire la suite

  • Des avions de la compagnie allemande Lufthansa au sol à l'aéroport international de Munich (Allemagne), lors d'une grève le 20 février 2024 ( AFP / Michaela Stache )
    Allemagne: le trafic aérien à Munich brièvement perturbé, nouvel épisode de la "menace des drones"
    information fournie par AFP 03.10.2025 12:32 

    Le trafic aérien à l'aéroport de Munich, le deuxième d'Allemagne, a repris normalement vendredi matin après avoir été interrompu dans la nuit à cause d'un survol de drones, un "nouvel avertissement" de la "menace" que font peser ces engins aériens selon Berlin. ... Lire la suite

