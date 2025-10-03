Le point semestriel sur le fonds Evergreen Private Value Europe 3

Dans ce numéro de BoursoFocus, Luc Maruenda, directeur du département Wealth Solutions chez Eurazeo, revient sur les performances du fonds EPVE 3 au premier semestre 2025, un support qui permet d'investir dans la dette privée et le private equity et qui fait partie de l'offre de Boursobank. Il évoque notamment la reconnaissance obtenue avec le prix IPEM Wealth 2025 et les mouvements de portefeuille stratégiques réalisés récemment.
DECOUVREZ LES OFFRES PRIVATE EQUITY (FCPR) BOURSOBANK
Accédez au Private Equity à partir de 25 €(1) !
Généralement associé à un ticket d’entrée élevé, nous démocratisons et vous facilitons l’accès à des fonds de Private Equity de type FCPR (Fonds Commun de Placement à Risque).
Chez BoursoBank, vous pouvez investir sur ces fonds avec un parcours de souscription simple, 100 % en ligne et sans droit d'entrée.
Découvrez en vidéo les FCPR
(1) Les offres de Private Equity sont accessibles dès 25 € depuis une assurance vie et à partir de 100 € depuis un compte titres ou un PEA-PME BoursoBank.
Ces produits présentent un risque de perte en capital.
