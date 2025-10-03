Le point semestriel sur le fonds Evergreen Private Value Europe 3

Accédez au Private Equity à partir de 25 €(1) !

Généralement associé à un ticket d’entrée élevé, nous démocratisons et vous facilitons l’accès à des fonds de Private Equity de type FCPR (Fonds Commun de Placement à Risque).



Chez BoursoBank, vous pouvez investir sur ces fonds avec un parcours de souscription simple, 100 % en ligne et sans droit d'entrée.



Découvrez en vidéo les FCPR



(1) Les offres de Private Equity sont accessibles dès 25 € depuis une assurance vie et à partir de 100 € depuis un compte titres ou un PEA-PME BoursoBank.



Ces produits présentent un risque de perte en capital.