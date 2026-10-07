information fournie par Reuters • 07/10/2026 à 08:09

Thales va déployer un radar de contrôle du trafic aérien aux Îles Féroé

Thales SA TCFP.PA :

* VA DÉPLOYER UN RADAR DE CONTRÔLE DU TRAFIC AÉRIEN AVANCÉ AUX ÎLES FÉROÉ POUR LE MINISTÈRE DANOIS DE LA DÉFENSE

Texte original https://tinyurl.com/yst6apdf

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(Rédaction de Gdansk)