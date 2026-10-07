information fournie par Boursorama avec AFP • 07/10/2026 à 09:11

France : le déficit commercial se réduit à 6,1 milliards d'euros en août, selon les douanes

Le déficit commercial de la France s'est réduit de 500 millions d'euros en août pour atteindre 6,1 milliards d'euros, la baisse des importations ayant été plus forte que celle des exportations, ont indiqué les douanes mercredi.

( AFP / ALAIN JOCARD )

Sur le mois, les importations ont atteint 60,3 milliards d'euros, en baisse de 900 millions d'euros en raison d'un repli des approvisionnements en matériels de transport (navires notamment) et en hydrocarbures naturels, ont précisé les douanes dans un communiqué.

Les exportations ont reculé de 400 millions d'euros à 54,2 milliards, pénalisées par les moindres livraisons de matériels de transport, "en particulier les livraisons aéronautiques à destination du Proche et Moyen-Orient", selon la même source.

En août, le solde commercial s'est amélioré avec l'Union européenne, les autres pays européens et l'Amérique, notamment grâce à des exportations en hausse vers les Etats-Unis.

Il s'est au contraire détérioré avec le Proche et Moyen-Orient, et l'Asie.

Cumulé sur douze mois, le déficit commercial français s'est creusé à 62,7 milliards d'euros.

Par ailleurs, le déficit des transactions courantes, qui intègre la balance des biens, celle des services et des revenus, a atteint 1,5 milliard d'euros, en nette amélioration par rapport à juillet (-3,9 milliards d'euros), a indiqué mercredi la Banque de France.

Le déficit des échanges de biens s'est réduit à 5,3 milliards d'euros, contre -6,8 milliards en juillet, bénéficiant de l'amélioration du solde des biens hors énergie, selon l'institution monétaire.

L'excédent des échanges de services a augmenté à 4,8 milliards d'euros, alors qu'il atteignait 3,8 milliards le mois précédent.

En cumul sur 12 mois, le déficit des transactions courantes s'est élevé à 10,3 milliards d'euros, contre -17,2 milliards un an auparavant.