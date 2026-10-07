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Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
information fournie par Reuters 07/10/2026 à 06:00

Ajouter Boursorama à vos sources

* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

* Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* FORVIA FRVIA.PA a annoncé mardi s'associer à Anand Group dans une nouvelle coentreprise, baptisée Faurecia Anand Seating India Private Limited, qui sera contrôlée par le groupe français, afin d'accélérer la croissance dans le secteur des sièges en Inde.

* REPSOL REP.MC a annoncé mardi estimer sa production au troisième trimestre à 574.000 barils équivalent pétrole par jour.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N45O15G

(Rédigé par Claude Chendjou)

Valeurs associées

FORVIA (EX FAURECIA)
9,492 EUR Euronext Paris +8,68%
Gaz naturel
3,11 USD NYMEX +1,57%
Pétrole Brent
101,59 USD Ice Europ +0,50%
Pétrole WTI
90,07 USD Ice Europ +0,14%
REPSOL
28,7600 EUR Sibe -1,44%
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Pétrole Brent
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CAC 40
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EUR/USD SPOT
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TOTALENERGIES
75,72 -0,11%
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