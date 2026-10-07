information fournie par Reuters • 07/10/2026 à 06:00

Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

* Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* FORVIA FRVIA.PA a annoncé mardi s'associer à Anand Group dans une nouvelle coentreprise, baptisée Faurecia Anand Seating India Private Limited, qui sera contrôlée par le groupe français, afin d'accélérer la croissance dans le secteur des sièges en Inde.

* REPSOL REP.MC a annoncé mardi estimer sa production au troisième trimestre à 574.000 barils équivalent pétrole par jour.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N45O15G

(Rédigé par Claude Chendjou)