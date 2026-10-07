Les Bourses européennes ouvrent dans le rouge

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les marchés boursiers européens ont ouvert en recul mercredi, freinés par une nouvelle remontée des prix du pétrole remettant le marché des dettes des Etats sous pression, après la détente de la veille.

Dans les premiers échanges, à 07H05 GMT, Paris cédait 0,62%, Francfort 0,70%, Londres 0,34% et Milan 0,45%.

Euronext CAC40