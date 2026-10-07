Nuñez suspend l'usage des grenades assourdissantes contre les lycéens

Journée nationale de manifestations étudiantes en France
L'usage des grenades assourdissantes par les forces de l'ordre est suspendu "dans le cadre du mouvement lycéen", a annoncé mercredi sur RTL le ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez.
Le tir de cette "arme intermédiaire", selon les mots du ministre, a provoqué "avec une possibilité forte" l'arrachement d'une main d'un lycéen de 15 ans lundi à Lens (Pas-de-Calais) et l'ouverture d'une enquête de l'Inspection générale de la police nationale (IGPN).
"Je suspends leur usage pour le mouvement des lycéens tant que la lumière n'a pas été faite sur ce qui s'est passé dans cette affaire", a dit le ministre selon lequel 18 enquêtes au total ont été confiées à l'IGPN.
L'opposition de gauche dénonce depuis plusieurs jours un usage qu'elle juge "disproportionné" de la force dans les opérations de maintien de l'ordre contre les contestations lycéennes.
Laurent Nuñez est lui-même visé par plusieurs appels à la démission venus notamment de Mathilde Panot, présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale, et Marine Tondelier, secrétaire nationale des Écologistes.
(Rédigé par Nicolas Delame)
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