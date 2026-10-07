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Nuñez suspend l'usage des grenades assourdissantes contre les lycéens
information fournie par Reuters 07/10/2026 à 09:08

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Journée nationale de manifestations étudiantes en France

Journée nationale de manifestations étudiantes en France

L'usage ‌des grenades assourdissantes par les forces ​de l'ordre est suspendu "dans le cadre du mouvement lycéen", a annoncé mercredi sur RTL ​le ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez.

Le tir de ​cette "arme intermédiaire", selon les ⁠mots du ministre, a provoqué "avec une possibilité ‌forte" l'arrachement d'une main d'un lycéen de 15 ans lundi à ​Lens (Pas-de-Calais) et ‌l'ouverture d'une enquête de l'Inspection ⁠générale de la police nationale (IGPN).

"Je suspends leur usage pour le mouvement des lycéens tant ⁠que la ‌lumière n'a pas été faite ⁠sur ce qui s'est passé dans ‌cette affaire", a dit le ⁠ministre selon lequel 18 enquêtes au ⁠total ont ‌été confiées à l'IGPN.

L'opposition de gauche dénonce ​depuis plusieurs jours ‌un usage qu'elle juge "disproportionné" de la force dans les opérations ​de maintien de l'ordre contre les contestations lycéennes.

Laurent Nuñez est ⁠lui-même visé par plusieurs appels à la démission venus notamment de Mathilde Panot, présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale, et Marine Tondelier, secrétaire nationale des Écologistes.

(Rédigé par ​Nicolas Delame)

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9 commentaires

  • 12:22

    elodiem: quand on connait la proportion de lfi dans le rang des rac , on s'étonne aussi ou pas?????

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