Take Five : Une question à 100 dollars

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* Réunions de la Fed, de la Banque du Japon et de la Banque d'Angleterre la semaine prochaine

* Une avalanche de résultats financiers au programme en Europe

* Le prix du pétrole à 100 dollars tient les marchés en haleine

La semaine prochaine sera placée sous le signe des banques centrales, et les responsables de la politique monétaire à Tokyo, Washington et Londres ne feront que s'inquiéter davantage alors que l'escalade du conflit au Moyen-Orient fait remonter les cours du pétrole à 100 dollars.

Comme si cela ne suffisait pas, les droits de douane américains refont leur apparition sur la liste des préoccupations des marchés, déjà inquiets face à l’inflation liée au conflit et aux risques pesant sur la croissance.

Voici tout ce qu'il faut savoir sur la semaine à venir sur les marchés financiers, par Rae Wee à Singapour; Dhara Ranasinghe, Samuel Indyk et Alun John à Londres; et Lewis Krauskopf à New York.

1/ DOUBLE PROBLÈME

La quantité de pétrole et de gaz provenant du Moyen-Orient est la question la plus importante à court terme, et les investisseurs doivent désormais surveiller deux goulets d’étranglement dans le transport maritime de l’énergie.

Les attaques des Houthis pourraient rendre impraticable le détroit de Bab el-Mandeb, qui relie l’océan Indien à la mer Rouge, et, à terme, le détroit d’Ormuz, déjà très encombré.

Cette perspective a fait franchir jeudi au Brent LCOc1 la barre des 100 dollars le baril pour la première fois depuis mai. Les prix du gaz en Europe viennent d’atteindre leur plus haut niveau depuis mars. TFMBMc1

Un accord de paix entre les États-Unis et l’Iran semble difficile à atteindre, mais les actualités concernant le Golfe ne sont pas la seule chose que les investisseurs guetteront lorsqu’ils actualiseront Truth Social.

Vendredi, les États-Unis ont imposé de nouveaux droits de douane de 10% et 12,5% sur les marchandises provenant de 60 partenaires commerciaux, dont l’Union européenne et la Chine, ce qui a renforcé l’incertitude sur les marchés.

2/ RÉUNION DE LA FED ET PUBLICATION DES RÉSULTATS

Une réunion de la Réserve fédérale américaine et une série de publications de résultats d’entreprises, avec en tête de liste les géants de la technologie, annoncent une semaine chargée pour les marchés américains.

La Fed devrait, selon les prévisions générales, maintenir ses taux inchangés mercredi lors de sa deuxième réunion sous la présidence de Kevin Warsh.

M. Warsh s’est abstenu de donner des indications, mais s’est engagé à ramener le taux d’inflation à son objectif; l’incertitude reste donc élevée, car des hausses de taux d’intérêt pourraient s’avérer nécessaires à un moment donné.

Les récentes données sur les prix à la consommation et les prix à la production , qui se sont révélées plus modérées que ne l’attendaient les acteurs du marché, ont contribué à apaiser les anticipations de hausse des taux, mais la remontée des cours du pétrole incite à nouveau les traders à renforcer leurs paris.

Par ailleurs, les résultats d’Apple AAPL.O , de Microsoft

MSFT.O et d’Amazon AMZN.O sont attendus, alors que les investisseurs tablent sur un trimestre solide pour les bénéfices des entreprises américaines et se concentrent sur les tendances en matière de dépenses dans l’IA .

Il faut s’attendre à une surveillance accrue après la chute des actions de l’hyperscaler Alphabet GOOGL.O , qui a dû faire face cette semaine aux questions des investisseurs concernant sa trésorerie et ses projets d’augmentation des dépenses d’investissement.

3/ DANS LE MARASME

La Banque du Japon se réunit vendredi, et les yeux sont rivés sur les décideurs politiques pour qu’ils délivrent un message « hawkish » susceptible de sortir le yen de son plus bas niveau depuis quatre décennies JPY= face au dollar américain.

Ni la hausse des taux largement annoncée le mois dernier, ni l’intervention sur le marché des changes d’une valeur de 73 milliards de dollars , ni l’espoir d’un retour des capitaux au Japon n’ont suffi à soutenir le yen, qui a récemment franchi la barre des 163 yens pour un dollar pour la première fois depuis 1986.

Des sources ont indiqué à Reuters que certains membres de la Banque du Japon (BOJ) estiment qu’il serait possible de relever les taux à un rythme plus soutenu que ce que prévoit l’opinion dominante du marché (deux fois par an), si les pressions sur les prix liées à la faiblesse du yen et à la hausse des coûts énergétiques persistent.

Avant la décision de politique monétaire de vendredi, les chiffres de l’inflation de juillet à Tokyo doivent également être publiés, même si les acteurs du marché ne s’attendent pas à ce que ces données modifient la décision de la Banque du Japon.

4/ POURQUOI TANT DE PRÉCIPITATION?

Contrairement à la Banque centrale européenne ou à la Banque du Japon, la Banque d’Angleterre a jusqu’à présent résisté à la pression exercée par certains décideurs politiques pour qu’elle relève ses taux face aux pressions sur les prix liées au pétrole. On s’attend largement à ce qu’elle s’y oppose à nouveau jeudi.

Les marchés anticipent au moins une hausse des taux d’intérêt cette année, alors que le taux d’inflation reprend de la vigueur, mais les signes de faiblesse du marché de l’emploi indiquent que la BoE pourrait adopter un ton plus accommodant.

Les responsables de la politique monétaire se réunissent quelques jours seulement après l’entrée en fonction du Premier ministre Andy Burnham à Downing Street, qui a promis de reformer la Grande-Bretagne . Lors de la conférence de presse qui suivra la réunion, le gouverneur de la BoE, Andrew Bailey, devrait être interrogé sur ce que le programme de M. Burnham implique pour la politique monétaire. Les économistes estiment qu’une décision rapide de réduire la taxe sur l’électricité permettrait de ralentir l’inflation de 0,1 point de pourcentage.

Le nouveau ministre des Finances, John Healey , sera quant à lui également sous le feu des projecteurs, les marchés obligataires, très attentifs, cherchant à déterminer s’il sera un allié ou un adversaire.

5/ AVALANCHE DE RÉSULTATS EN EUROPE

C’est la semaine la plus chargée de cette saison des résultats en Europe , avec 40% de la capitalisation boursière du STOXX 600 .STOXX qui publie ses résultats, selon Barclays.

Parmi les entreprises concernées figurent LVMH LVMH.PA , AstraZeneca AZN.L , Shell SHEL.L , Airbus AIR.PA et UBS

UBSG.S .

Les bénéfices du deuxième trimestre en Europe devraient augmenter de 17,3% si l’on combine les résultats des entreprises ayant déjà publié leurs comptes avec les estimations pour celles qui ne l’ont pas encore fait.

Cela marquerait le taux de croissance le plus élevé depuis le quatrième trimestre 2022. Mais cette hausse est principalement tirée par le secteur de l’énergie, compte tenu de la flambée des cours du pétrole. Si l’on exclut ce secteur, LSEG I/B/E/S table sur une progression plus modeste de 7,2%.

Les chiffres préliminaires de l’inflation et de la croissance dans la zone euro pourraient quant à eux jouer un rôle déterminant dans la décision de la BCE d’augmenter à nouveau ses taux d’intérêt cette année, après avoir maintenu sa politique inchangée jeudi, à la suite de la hausse de juin.