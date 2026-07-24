Novo Nordisk demande l'interdiction des publicités d'Eli Lilly pour des médicaments amaigrissant

Le logo du laboratoire pharmaceutique Novo Nordisk est visible devant ses bureaux à Bagsvaerd

par Maggie Fick et Stine Jacobsen

‌Novo Nordisk a annoncé vendredi avoir demandé à un tribunal américain de prononcer ​une injonction préliminaire visant à bloquer immédiatement les publicités pour des médicaments contre l'obésité et le diabète diffusées par Eli Lilly.

L'entreprise pharmaceutique danoise a accusé la société ​américaine d'enfreindre certaines législations relatives à la concurrence déloyale, notamment la "loi Lanham", par le biais de campagnes ​de promotion menées à l’échelle nationale pour ⁠le médicament contre l’obésité Zepbound et le traitement contre le diabète Mounjaro.

Eli ‌Lilly a nié toute faute, affirmant maintenir ces publicités et qu’elle se défendrait vigoureusement. Elle n’a pas immédiatement répondu à une demande ​de commentaire en dehors ‌des heures de bureau habituelles.

Novo Nordisk a déclaré vendredi dans ⁠un communiqué que la campagne de promotion de son concurrent s’appuyait sur des "études obsolètes", donnant la fausse impression que ses traitements étaient nettement supérieurs.

Le spécialiste du diabète ⁠a affirmé qu'Eli ‌Lilly avait comparé les doses maximales autorisées de Zepbound et de ⁠Mounjaro à des doses plus faibles de Wegovy et d’Ozempic, deux médicaments de ‌Novo Nordisk, tout en omettant de mentionner les versions plus récentes ⁠et à plus forte dose de ses traitements qui, selon ⁠elle, permettent une perte ‌de poids plus importante.

Evan Seigerman, analyste chez BMO, a expliqué que cette action ​en justice était un moyen pour le ‌géant danois de modifier la perception du public quant à l’efficacité des médicaments des deux groupes.

L'associé gérant ​chez Orbimed, Sven Borho, dont la société gère le portefeuille de Worldwide Healthcare Trust, actionnaire d'Eli Lilly, qui détenait également une position à court ⁠terme sur Novo Nordisk jusqu’en mai, a estimé que cette dernière devrait se concentrer sur son portefeuille de produits en développement, car "aller devant les tribunaux ne va pas les aider dans leur bataille marketing".

(Rédigé par Maggie Fick, Michael Erman, Stine Jacobsen et Louise Rasmussen; Avec la contribution de Bhanvi Satija; Version française Rihab Latrache, ​édité par Augustin Turpin)