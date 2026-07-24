 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Novo Nordisk demande l'interdiction des publicités d'Eli Lilly pour des médicaments amaigrissant
information fournie par Reuters 24/07/2026 à 14:44
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

Le logo du laboratoire pharmaceutique Novo Nordisk est visible devant ses bureaux à Bagsvaerd

Le logo du laboratoire pharmaceutique Novo Nordisk est visible devant ses bureaux à Bagsvaerd

par Maggie Fick et Stine Jacobsen

‌Novo Nordisk a annoncé vendredi avoir demandé à un tribunal américain de prononcer ​une injonction préliminaire visant à bloquer immédiatement les publicités pour des médicaments contre l'obésité et le diabète diffusées par Eli Lilly.

L'entreprise pharmaceutique danoise a accusé la société ​américaine d'enfreindre certaines législations relatives à la concurrence déloyale, notamment la "loi Lanham", par le biais de campagnes ​de promotion menées à l’échelle nationale pour ⁠le médicament contre l’obésité Zepbound et le traitement contre le diabète Mounjaro.

Eli ‌Lilly a nié toute faute, affirmant maintenir ces publicités et qu’elle se défendrait vigoureusement. Elle n’a pas immédiatement répondu à une demande ​de commentaire en dehors ‌des heures de bureau habituelles.

Novo Nordisk a déclaré vendredi dans ⁠un communiqué que la campagne de promotion de son concurrent s’appuyait sur des "études obsolètes", donnant la fausse impression que ses traitements étaient nettement supérieurs.

Le spécialiste du diabète ⁠a affirmé qu'Eli ‌Lilly avait comparé les doses maximales autorisées de Zepbound et de ⁠Mounjaro à des doses plus faibles de Wegovy et d’Ozempic, deux médicaments de ‌Novo Nordisk, tout en omettant de mentionner les versions plus récentes ⁠et à plus forte dose de ses traitements qui, selon ⁠elle, permettent une perte ‌de poids plus importante.

Evan Seigerman, analyste chez BMO, a expliqué que cette action ​en justice était un moyen pour le ‌géant danois de modifier la perception du public quant à l’efficacité des médicaments des deux groupes.

L'associé gérant ​chez Orbimed, Sven Borho, dont la société gère le portefeuille de Worldwide Healthcare Trust, actionnaire d'Eli Lilly, qui détenait également une position à court ⁠terme sur Novo Nordisk jusqu’en mai, a estimé que cette dernière devrait se concentrer sur son portefeuille de produits en développement, car "aller devant les tribunaux ne va pas les aider dans leur bataille marketing".

(Rédigé par Maggie Fick, Michael Erman, Stine Jacobsen et Louise Rasmussen; Avec la contribution de Bhanvi Satija; Version française Rihab Latrache, ​édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

ELI LILLY & CO
98,000 EUR Euronext Paris 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le président américain Donald Trump pendant le gala de la presse à Washington, le 24 juillet 2026 ( AFP / Mandel NGAN )
    Trump charge les journalistes pour son retour au gala de la presse
    information fournie par AFP 25.07.2026 06:51 

    Donald Trump a multiplié les attaques frontales vendredi soir pour son retour au grand gala de la presse de Washington, réorganisé sous sécurité renforcée trois mois après une tentative d'assassinat qui avait provoqué son évacuation dans le chaos. Dans son style ... Lire la suite

  • Manifestation de soutien aux rebelles houthis à Sanaa, au Yémen, le 22 juillet 2026 ( AFP / Mohammed HUWAIS )
    Trump envisage des bombardements plus larges sur l'Iran
    information fournie par AFP 25.07.2026 06:10 

    Donald Trump a déclaré vendredi qu'il envisageait des bombardements encore plus importants sur l'Iran, au moment où le conflit s'élargit dans la région avec désormais des frappes saoudiennes sur les rebelles houthis au Yémen. Des médias américains ont fait état ... Lire la suite

  • Manifestation de soutien aux rebelles Houthis à Sanaa, au Yémen, le 22 juillet 2026 ( AFP / Mohammed HUWAIS )
    Les Houthis revendiquent une frappe en Arabie saoudite après des attaques de Ryad
    information fournie par AFP 25.07.2026 06:05 

    Les rebelles houthis du Yémen ont revendiqué samedi une attaque de missile dans le sud-ouest de l'Arabie saoudite, après des frappes de Ryad contre une ville portuaire sous leur contrôle. Ces insurgés pro-Iran ont pris pour cible des navires circulant en mer Rouge ... Lire la suite

  • Un partisan du "Parti du peuple des cafards"(CJP) brandit une pancarte à Connaught Place, à New Delhi, le 24 juillet 2026 ( AFP / Sajjad HUSSAIN )
    Inde: la fronde des étudiants se moque des coupures d'internet
    information fournie par AFP 25.07.2026 05:50 

    Pas d'internet ? Et alors... Dans les rues de la capitale indienne New Delhi où ils exigent depuis six jours la démission du ministre de l'Education, les étudiants indiens assurent n'avoir que faire des coupures d'internet ordonnées par le gouvernement. "Plein ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
98,4 -2,61%
CAC 40
8 372,28 +0,88%
TOTALENERGIES
75,9 -0,37%
EUR/USD SPOT
1,13732 0,00%
Or
4 055,93 0,00%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank