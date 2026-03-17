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SopraSteria : aligne une 4ème séance de repli, s'enfonce sous 120E
information fournie par Zonebourse 17/03/2026 à 10:57

La descente aux enfers continue, SopraSteria aligne une 4ème séance de repli et décroche cette fois de -3,5% vers 119,9E et s'enfonce de nouveau sous les 122,5E, le support majeur de mi-octobre 2022 : il ne reste plus que le récent support des 118,4E pour prévenir un plongeon vers 102E, le plancher long terme du 2 novembre 2020.

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SOPRA STERIA
120,2000 EUR Euronext Paris -3,30%
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