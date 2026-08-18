Dans le viseur de Trump, la chaîne ABC contre-attaque en justice

Le logo de la chaîne de télévision ABC sur un bâtiment des studios Walt Disney Studios à Burbank, en Californie, le 2 juin 2025 ( AFP / Patrick T. Fallon )

La chaîne américaine ABC, propriété du groupe Disney, dans la ligne de mire de Donald Trump, a contre-attaqué en justice mardi, accusant l'administration républicaine de miner la liberté d'expression en menaçant ses licences de diffusion.

L'administration Trump poursuit depuis des mois une offensive contre les médias jugés exagérément critiques, via son régulateur des télécommunications, la FCC, dirigé par le proche de Donald Trump Brendan Carr, et des actions en justice, qui rencontrent une résistance croissante de ces médias.

Dans sa plainte déposée à Washington, la chaîne accuse le gouvernement fédéral de mener "une campagne de représailles contre ABC pour une seule raison: ils ne sont pas d'accord avec ce que ABC diffuse".

Les attaques contre la chaîne, qui ont débuté peu après le retour au pouvoir de Donald Trump en janvier 2025, "n'ont fait que s'intensifier", allant désormais jusqu'à des "exigences explicites qu'ABC soit privée de ses licences de diffusion en raison de ce qui y est dit", affirme-t-elle.

ABC en veut pour preuve la demande de la FCC aux chaînes de son réseau de présenter leurs demandes de renouvellement de licence plus tôt que le calendrier initialement prévu, après que le couple Trump a appelé en avril à l'éviction de l'humoriste Jimmy Kimmel, qui anime une émission satirique très critique de Donald Trump.

Le président américain et son épouse lui reprochaient une saillie dans son émission au cours de laquelle Jimmy Kimmel avait qualifié la Première dame, Melania, de "rayonnante comme une veuve en devenir".

"Menace existentielle"

"Les conséquences de la campagne du gouvernement contre la liberté d'expression vont bien au-delà d'ABC. S'il obtient satisfaction, le message à toute entreprise de médias sera immanquable: ne racontez que les histoires que l'administration considère comme favorables ou faites face à l'appareil coercitif du gouvernement fédéral", prévient la chaîne dans sa plainte.

Le président américain Donald Trump dans le Bureau ovale de la Maison Blanche, le 10 août 2026 à Washington ( AFP / Jim WATSON )

"Confrontés à cette menace existentielle, les plaignants n'ont d'autre choix que de demander réparation au pouvoir judiciaire des représailles flagrantes du gouvernement contre leur liberté d'expression garantie par le Premier amendement" de la Constitution américaine, estime ABC.

Elle demande en conséquence au tribunal d'obliger le gouvernement à mettre fin à ces actions et ces "menaces".

Une commissaire de la FCC, Anna Gomez, nommée par le prédécesseur démocrate de Donald Trump, Joe Biden, a salué cette plainte, se disant "heureuse que Disney ait fait preuve de courage en passant à l'action".

"Il est temps que cette administration comprenne que la Constitution ne se plie pas aux intérêts politiques et que le Premier amendement protège les informations et les commentaires que les Américains voient sur leurs écrans même lorsque ceux qui sont au pouvoir préféreraient que ce ne soit pas le cas", a-t-elle ajouté dans un communiqué.

Les procédures impliquant ABC, poursuivie en diffamation pour des propos sur une condamnation au civil de Donald Trump dans une affaire d'agression sexuelle, et CBS, accusée d'avoir trompé ses téléspectateurs en diffusant des extraits différents d'une même réponse de la candidate démocrate à la présidentielle de 2024 Kamala Harris, se sont terminées en décembre 2024 et juillet 2025 par la promesse de verser respectivement 15 et 16 millions de dollars.

Mais ses actions en diffamation visant le New York Times pour des articles et un livre — sur l'origine de la fortune du milliardaire — et le Wall Street Journal — pour un article sur une lettre salace adressée au criminel sexuel Jeffrey Epstein — semblent patiner.