La Bourse de Paris de nouveau en baisse avec le pétrole et les taux

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Et de six. La Bourse de Paris a reculé pour la sixième séance consécutive, sur fond d'envolée des taux d'intérêt, au plus haut depuis des années voire des décennies.

Le recul a été violent pour les deux champions français des semi-conducteurs STMicroelectronics et Soitec, touchés comme toutes les valeurs de la tech et de l'intelligence artificielle.

L'indice CAC 40 a perdu 70,24 points (-0,82%) à 8.509,36 points. La veille, il avait déjà cédé 0,66%, sa cinquième séance de recul consécutive.

En cette troisième semaine d'août, le volume des échanges est remonté légèrement à 3,5 milliards de titres échangés.

Comme les autres marchés boursiers du jour, la Bourse de Paris a regardé du côté du marché obligataire, où les taux sont au plus haut depuis des années.

Rien qu'en France, les obligations à 10 ans promettent un rendement à près de 4,11% contre 4,06% la veille, au plus haut depuis 2008.

"Ce n'est pas bon pour l'immobilier, l'équilibre budgétaire des Etats et le marché des actions", selon François Rimeu, stratégiste senior chez Crédit Mutuel Asset Management, joint par l'AFP.

Les investisseurs peuvent être en effet tentés de placer leurs capitaux sur des marchés obligataires à taux fixe si ces taux sont élevés, plutôt que sur le marché des actions, par nature plus risqué.

La hausse des taux s'expliquent par les prix élevés du pétrole qui nourissent des risques d'inflation.

Vers 17H15 GMT, le Brent de la mer du Nord restait au-dessus des 90 dollars le baril (91,22 dollars, +0,39%) et le WTI américain augmentait (+0,59%) à 85 dollars le baril.

Dégringolade de STM et Soitec

La hausse des taux éloignent les investisseurs des actifs risqués, typiquement ceux des technologie, qui s'endettent énormément.

Au CAC 40, le champion des semi-conducteurs STMicrolectronics a subi la plus forte correction de la journée (-7,64% à 45,31 euros).

Hors CAC 40, Soitec avait subi à 17H00 GMT la plus forte correction boursière de la journée au niveau mondial, parmi toutes les valeurs suivies par Bloomberg (-14,83% à 113,70 euros).

"Les échanges liés à l'IA perd de son élan à mesure que les rendements poursuivent leur hausse", observe depuis New York Fawad Razaqzada, analyste de marché pour Forex.com, qui s'interroge: "simple répit avant de nouveaux sommets" ou "début de quelque chose de plus significatif"?

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