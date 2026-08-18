Sophie Adenot est sortie dans l'espace, une première pour une astronaute française

Photographie prise de la retransmission vidéo de la Nasa, le 18 août 2026 montrant Anil Menon et Sophie Adenot lors de leur sortie dans l'espace ( NASA / Handout )

Sophie Adenot est devenue mardi la première astronaute française à réaliser une sortie dans l'espace, passant plus de six heures hors de la Station spatiale internationale (ISS) en compagnie de l'Américain Anil Menon.

"Merci, quelle journée (...) je voudrais avant tout exprimer ma plus profonde reconnaissance à tous ceux qui ont rendu cela possible, aux pionniers qui nous ont précédés, mais aussi aux incroyables équipes qui travaillent aujourd'hui dans l'ombre", a déclaré Sophie Adenot une fois revenue à l'intérieur de l'ISS.

Les deux astronautes ont achevé leur mission à 18H52 GMT après six heures et vingt-trois minutes de sortie extravéhiculaire, selon l'Agence spatiale américaine (Nasa).

Les équipes au sol de la Nasa ont salué le "super travail" des astronautes, les félicitant pour leur "persévérance et résilience" face aux difficultés rencontrées lors de cette sortie.

Ils n'ont en effet pas pu mener à bien tous les objectifs fixés.

S'ils ont comme prévu pu démonter avec succès une antenne défectueuse nommée Space-to-Ground (ou SGANT), il leur a été impossible de la remplacer par un nouvel équipement, "faute de temps", a expliqué la Nasa.

Ce retard a été causé notamment par le temps mis à "retirer les connecteurs électriques et les boulons" de l'antenne défaillante, selon la Nasa, qui a précisé que ce scénario avait été "anticipé".

"Je me sens très bien"

Cette sortie extravéhiculaire, à plus de 400 km au-dessus de la Terre, avait débuté à 12H29 GMT. Anil Menon a été le premier à sortir dans le vide spatial, suivi par Sophie Adenot.

"Je me sens très bien", a affirmé l'astronaute française une fois dans l'espace, selon des images de la Nasa.

On a aussi pu l'entendre rire et échanger quelques mots avec son coéquipier américain.

Les deux astronautes présents dans l'ISS, les Américains Jessica Meir et Jack Hathaway, sont restés à l'intérieur, manoeuvrant notamment le bras spatial auquel Anil Menon était accroché.

Le président Emmanuel Macron a qualifié la sortie de Sophie Adenot de "fierté française", voyant en elle "le visage de tous les possibles".

L'astronaute de 44 ans est la deuxième Européenne à effectuer une telle sortie, après l'Italienne Samantha Cristoforetti en 2022.

"Tous avec toi"

Sophie Adenot avait expliqué la semaine dernière que l'antenne à remplacer jouait "un rôle essentiel dans les communications à haut débit et la transmission de données entre le Centre de contrôle de mission à Houston et l'ISS".

L'astronaute française Sophie Adenot lors d'une conférence de presse à Toulouse, en France le 24 novembre 2025 ( AFP / Valentine CHAPUIS )

La Française a passé plusieurs jours à préparer avec minutie cette opération complexe, passant en revue les scaphandres, les outils ainsi que les procédures de sécurité à appliquer.

"La réussite d'une sortie dans l'espace se prépare bien avant l'ouverture du sas, et c'est à cela que j'ai concentré toute mon attention ces derniers jours: répétitions, préparation et concentration", avait-elle affirmé sur X.

Ingénieure de formation et ancienne pilote d'essai, Sophie Adenot est devenue en février la deuxième Française de l'histoire à effectuer un vol dans l'espace, après la pionnière Claudie Haigneré en 1996 et 2001, qui l'a inspirée.

Si elle avait été entraînée à réaliser des sorties extravéhiculaires, Claudie Haigneré n'en avait pas effectué lors de ses séjours spatiaux.

Image tirée d'une retransmission vidéo en direct de la Nasa, le 18 août 2026, montrant l'astronaute de l'ESA Sophie Adenot (d) lors de sa sortie dans l'espace à l'extérieur de la Station spatiale internationale (ISS), avec pour objectif de remplacer une antenne de liaison espace-sol sur le complexe orbital ( NASA / Handout )

Le dernier Français à être sorti dans l'espace était Thomas Pesquet. Il l'a fait six fois au total lors de ses deux séjours dans l'ISS. Agé de 48 ans, cet ingénieur aéronautique, pilote de ligne et sportif accompli, avait permis de relancer l'intérêt du grand public français pour l'espace.

Avant la sortie, Thomas Pesquet avait souhaité bonne chance à Sophie Adenot sur X: "Profite bien de cette activité vertigineuse! On sera tous avec toi depuis la Terre".