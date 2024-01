Sopra Steria : pour s’associer à l’investissement des entreprises en 2024

Eric Galiègue Phiadvisor Valquant Directeur de la recherche https://phi-advisor.com/fr/

Avec plus de 5,7 milliards d'euros de ventes anticipé par le consensus des analystes Factset pour 2023, et près de 50.000 salariés, Sopra Steria figure parmi les leaders européens du service informatique à destination des entreprises. Il s'agit s'une activité « B to B », qui comprend :

Des prestations de conseil (conseil stratégique, mise en œuvre de projets de restructuration et d'évolution vers les nouvelles technologies, etc. ).

Des solutions d'intégration de systèmes (conception et déploiement de solutions en technologie Internet (portails, sites marchands, Intranets, Extranets, etc.), intégration des solutions ERP, mise en place de solutions applicatives (gestion de la relation client, gestion des RH, etc.).

Des prestations d'infogérance et d'exploitation des processus métiers (supervision, administration et exploitation des infrastructures informatiques, exploitation des fonctions finance, administration, ressources humaines, …).

L'activité du groupe est très diversifiée : les clients industriels représentent 31,5% des ventes, les services, 22,5%, le secteur public près de 20%, les secteurs financiers 17,8%, et les télécommunications et médias 6,5%.

Près de 50% des ventes est réalisée en France, et 19% au Royaume Uni, le reste étant facturé dans les autres pays européens.

L'année 2024 devrait être marquée par une hausse des investissements des entreprises, dont une partie significative devrait être dédiée aux systèmes d'information des entreprises, et plus généralement à leurs structures informatiques et digitales. Des solutions intégrant des Intelligences Artificielles devrait être fortement demandées auprès des équipes de Sopra Steria…Ainsi, le consensus prévoit une hausse de près de 10% des ventes en 2024, à plus de 6,3Mds€.

La croissance du bénéfice par action est le premier argument d'achat de SOPRA STERIA : elle est très supérieure à la moyenne de l'indice général SBF 120, comme le montre le graphique suivant :

Le cours de l'action n'a que partiellement reflété la hausse des bénéfices depuis plusieurs années ….

…ce qui explique un PER particulièrement bas et attractif, autour de 10,5 actuellement, largement inférieur à la moyenne du SBF 120

Au niveau de la dynamique des prix, notre indicateur stratégique, qui a été optimisé sur un horizon d'investissement de plus de 8 mois, est passé à l'achat à la fin novembre 2023.

Ce signal est d'autant plus favorable que le signal «mega trend», optimisé pour un horizon d'investissement de plusieurs années, est à l'achat lui aussi depuis février dernier. Cela montre une force élevée de la tendance haussière.

Signal stratégique et cours de Sopra Steria depuis 2 ans

Nous sommes donc particulièrement favorables à l'achat de l'action Sopra Steria, qui devrait réaliser une bonne performance boursière en 2024….