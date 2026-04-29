Sopra Steria accroît de plus de 3% son CA en organique au 1er trimestre
information fournie par Zonebourse 29/04/2026 à 07:18
"La dynamique s'est renforcée dans la majorité de nos géographies, portée notamment par le rebond confirmé des activités de conseil et l'accélération dans les secteurs de l'aéronautique et de la défense-sécurité-espace", affirme son directeur général Rajesh Krishnamurthy.
"Ces résultats confirment la pertinence de notre positionnement en Europe pour accompagner les transformations de nos clients, notamment autour de l'intelligence artificielle et des enjeux de souveraineté des systèmes et des données", poursuit-il.
Sopra Steria confirme ses objectifs 2026, à savoir un taux de croissance organique du chiffre d'affaires entre 1% et 2%, un taux de marge opérationnelle d'activité d'au moins 9,5% et un flux net de trésorerie disponible d'environ 5% du chiffre d'affaires.
Par ailleurs, le groupe a annulé les actions rachetées dans le cadre du programme de rachat d'actions finalisé le 28 janvier et a l'intention de lancer un nouveau programme de rachat d'actions d'un montant maximum de 40 MEUR en 2026.
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