24 heures du Mans: la course est lancée, BMW en tête

Le départ des 24 Heures du Mans, le 13 juin 2026 ( AFP / LOU BENOIST )

La BMW N.20 aux mains de l'Allemand Rene Rast a pris la tête des 24 Heures du Mans peu après le départ, donné samedi à 16h00 par l'ancien coureur cycliste Mark Cavendish, pour une 94e édition qui s'annonce brûlante et particulièrement indécise.

La BMW N.15, qui était en pole position, a été doublée dès les premiers hectomètres par la Cadillac N.12 de Will Stevens, mais Rast, parti 4e, est parvenu à prendre la tête avant la fin du premier tour.

Ferdinand Habsburg, sur Alpine, a réussi ensuite à son tour à dépasser la BMW N.15 pour s'installer en 3e position, derrière derrière Rast et Stevens.

Le départ s'est déroulé sans incident, sous un chaud soleil et devant plus de 300.000 spectateurs.

Derrière BMW, Cadillac et Alpine, Ferrari ou Toyota peuvent toutes prétendre à la victoire.

Quatorze constructeurs et 186 pilotes sont en course, répartis en trois catégories. Cette 3e manche du Championnat du monde d'endurance (WEC), qui connaît avec la catégorie "Hypercar" un véritable "âge d'or" selon ses promoteurs, devrait voir les très rapides Cadillac, marque du mastodonte américain General Motors, contester la suprématie des Ferrari italiennes et des Toyota japonaises qui se partagent depuis 2018 les couronnes du Championnat du monde et du Mans.

BMW plein d'ambition

BMW arrive aussi plein d'ambition sur la lancée de son doublé aux Six Heures de Spa-Francorchamps (Belgique) en mai et de sa première place au classement mondial provisoire des constructeurs. Sa seule victoire au Mans remonte à l'édition épique de 1999, où elle avait damé le pion aux Mercedes et Toyota.

Les voitures de la marque japonaise justement, qui ont remporté en avril les Six Heures d'Imola (Italie), sont à la peine depuis le début de semaine et se sont élancées des 14e et 15 rangs.

Ferrari n'est pas mieux lotie: la tenante du titre, la N.83 de l'écurie cliente AF Corse, était 17e sur la grille, et les deux voitures officielles de l'écurie italienne 8e et 12e.

Toutefois, la marque au Cheval cabré, tout comme le premier groupe automobile mondial Toyota, sont parfois soupçonnés par leurs concurrents de cacher leur jeu en qualification pour surprendre en course.

Les Ferrari usine avaient d'ailleurs réussi les deux meilleurs temps du warm-up, samedi en fin de matinée, et si elles manquent de vitesse de pointe, elles devraient réussir à remonter dans le peloton.

L'an passé, la Ferrari victorieuse était ainsi partie seulement de la 13e position sur la grille.

Deux femmes au départ

Les Cadillac se sont aussi montrées efficaces depuis le début de la semaine et la N.38 avait même réussi le meilleur temps des qualifications mais une pénalité l'a fait rétrograder au 10e rang.

Pilotée notamment par l'enfant du pays Sébastien Bourdais, cette voiture pourrait bien se mêler à la lutte pour la victoire. Le dernier succès d'un pilote français au Mans remonte à 2016, quand Romain Dumas était de l'équipage qui s'était imposé sur Audi.

La France pourrait aussi briller grâce à son écurie Alpine, qui espère montrer assez de fiabilité pour se mêler à la bagarre pour le podium, voire mieux, alors que la marque tricolore a annoncé son retrait en fin de saison.

En revanche, Peugeot semble très loin du compte avec ses deux voitures 16e et 18e sur la grille de départ. Une "douche froide", a admis devant quelques journalistes le directeur général du constructeur automobile français, Alain Favey. D'autant plus incompréhensible que la marque au lion avait réussi la pole position en mai à Spa.

En l'absence de l'écurie Iron Dames et de son équipage 100% féminin, elles ne seront que deux femmes à prendre le départ cette année: Doriane Pin, qui a brillé en qualifications et peut espérer l'emporter en catégorie LMP2, et Lilou Wadoux, pilote officielle Ferrari, qui pilote une Ferrari 296 Evo en GT3.