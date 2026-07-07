Shell revoit à la hausse ses prévisions de production de gaz pour le deuxième trimestre et annonce de meilleurs résultats dans le négoce du gaz

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* Relève ses prévisions de production intégrée de gaz à 610.000-650.000 boep, contre 580.000-640.000 boep auparavant

* Prévoit que les résultats de négoce de son segment gazier intégré seront nettement supérieurs à ceux du premier trimestre

* Prévoit un afflux de fonds de roulement compris entre 1 et 6 milliards de dollars au deuxième trimestre

(Ajout des commentaires de Citi au paragraphe 6, mise à jour des informations sur les actions au paragraphe 7) par Stephanie Kelly

Shell SHEL.L a revu à la hausse mardi ses prévisions de production de gaz pour le deuxième trimestre et a indiqué que les activités de négoce de gaz seraient nettement plus dynamiques qu’au trimestre précédent, ce qui contribuera à compenser les perturbations liées au conflit au Moyen-Orient. Les grandes compagnies pétrolières ont profité de la volatilité accrue des marchés de l’énergie, le conflit entre les États-Unis, Israël et l’Iran ayant provoqué de fortes fluctuations des prix du pétrole brut et du gaz naturel, ce qui a stimulé les rendements des activités de négoce pour des entreprises telles que Shell, BP BP.L et TotalEnergies

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Shell a indiqué dans son rapport trimestriel que la production de sa division gazière intégrée devrait s’établir entre 610.000 et 650.000 barils équivalent pétrole par jour (boep) au cours du trimestre d’avril à juin, contre des prévisions antérieures de 580.000 à 640.000 boep. La production s’était élevée à 909.000 boep au premier trimestre.

La société a également revu à la hausse ses prévisions concernant les volumes de liquéfaction de GNL, les portant de 6,8 millions à 7,4 millions de tonnes à une fourchette comprise entre 7,4 millions et 7,8 millions de tonnes. Elle en a produit 7,9 millions de tonnes au premier trimestre.

DES RÉSULTATS « NETTEMENT SUPÉRIEURS » DANS LE SECTEUR DU NÉGOCE DU GAZ

Shell a indiqué que les résultats de négoce de son segment gazier intégré seraient nettement supérieurs à ceux du trimestre précédent, tandis que ceux de sa division produits chimiques et dérivés, qui comprend son importante activité de négoce pétrolier, devraient être en ligne avec les solides performances du trimestre précédent.

Citi a relevé de 13 % ses prévisions de bénéfice par action de Shell pour le deuxième trimestre, invoquant les informations « de plus en plus positives » communiquées par la société, notamment la bonne tenue des activités de négoce, de la division chimie et de la commercialisation des carburants.

À 08h25 GMT, l'action Shell progressait de 3,2%, surperformant la hausse de 0,3% enregistrée par l'ensemble du secteur européen de l'énergie .SXEP .

Au deuxième trimestre, le Brent, référence mondiale du pétrole brut, s’est établi en moyenne à environ 97 dollars le baril, contre 78 dollars au premier trimestre et 67 dollars un an plus tôt.

Le contrat de référence néerlandais sur le gaz à échéance immédiate sur le hub TTF TRNLTTFMc1 s’est établi en moyenne à environ 46 € par mégawattheure au cours du trimestre, contre environ 40 € par MWh au trimestre précédent et 36 € par MWh un an plus tôt.

AMÉLIORATION DE LA LIQUIDITÉ À COURT TERME

Shell prévoit un afflux de fonds de roulement compris entre 1 et 6 milliards de dollars au deuxième trimestre, contre une sortie de 11,2 milliards de dollars au premier trimestre, reflétant l’impact de la volatilité des prix des matières premières. Le fonds de roulement correspond à la différence entre l’actif circulant et le passif courant.

La société a annoncé des marges indicatives plus élevées pour le raffinage, d’environ 20 dollars par baril, et pour les produits chimiques, d’environ 240 dollars par tonne au deuxième trimestre, bien qu’elle ait précisé que les marges réalisées étaient inférieures à ces niveaux en raison des perturbations du marché. La production de l'usine de liquéfaction de gaz « Pearl » de Shell au Qatar a été interrompue en mars après qu’une attaque contre la cité industrielle de Ras Laffan a endommagé l’un des deux trains de production de l’installation. Shell a indiqué que les réparations pourraient prendre environ un an.

Environ 20% de la production pétrolière et gazière de Shell, soit 550.000 barils équivalent-pétrole par jour (boep), provient du Moyen-Orient, dont environ 10% est liée au Qatar. Au premier trimestre, le bénéfice ajusté de Shell a atteint son plus haut niveau depuis deux ans, à 6,9 milliards de dollars, dépassant les estimations et bénéficiant des gains liés à la guerre au Moyen-Orient . La société a par la suite augmenté son dividende de 5%.