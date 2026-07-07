Le gouvernement français abaisse sa prévision de croissance pour 2026 à 0,7%

Roland Lescure à Paris, le 27 mai 2026. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Le gouvernement français a abaissé sa prévision de croissance pour 2026 à 0,7% du produit intérieur (PIB), contre 0,9% attendus avant, a annoncé mardi le ministre de l'Economie Roland Lescure lors d'une réunion du comité d'alerte des finances publiques, selon son ministère.

Cette prévision est en ligne avec celles de l'Insee (Institut national de la statistique), du Fonds monétaire international (FMI) et de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), qui tablent aussi sur une croissance de 0,7% pour la France cette année.

La Banque de France, elle, est moins optimiste: elle avait abaissé en juin sa prévision à 0,5% du PIB (contre 0,9% avant), mais cette prévision n'intégrait pas l'annonce d'un accord entre l'Iran et les Etats-Unis intervenue juste avant.

La révision du gouvernement français mardi "tient compte d'un premier trimestre inférieur aux anticipations", d'un "deuxième trimestre qui devrait être marqué par les conséquences du conflit au Moyen-Orient sur l’activité" et "d'une approche prudente pour les troisième et quatrième trimestres", a indiqué le ministère de l'Economie à l'AFP.

"Si le reflux de l'inflation observé en juin et la reprise de la consommation constituent des signaux encourageants, ils ne devraient vraisemblablement pas suffire à atteindre une croissance de 0,9% sur l'ensemble de l'année", a-t-il ajouté.

Mais "nous restons pleinement mobilisés pour soutenir l'activité et la croissance", a déclaré Roland Lescure, cité par son ministère.

Le gouvernement français avait déjà abaissé une première fois mi-avril sa prévision de croissance, à 0,9%, contre 1% auparavant, et revu à la hausse celle de l'inflation, en raison de la guerre au Moyen-Orient.

Le Premier ministre Sébastien Lecornu réunit mardi un comité d'alerte des finances publiques, instance créée en 2025 pour améliorer le pilotage budgétaire, associant plusieurs ministres, des parlementaires, des représentants des élus locaux, de la Sécurité sociale ou des syndicats.

Il s'agit de faire le point sur la difficile situation budgétaire française et donner un cap en la matière, après de premières économies de six milliards d'euros annoncées en avril.

Le gouvernement s'est fixé comme objectif un déficit public de 5% en 2026, mais la tâche s'annonce ardue alors que la guerre au Moyen-Orient a pesé sur l'économie.

Plusieurs mauvaises nouvelles se sont succédé au printemps en France, dont un recul du PIB de 0,1% au premier trimestre. L'inflation, elle, est montée à 2,4% en mai sur un an, avant de redescendre à 1,8% en juin.