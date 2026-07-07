La Bourse de Paris en hausse malgré les interrogations sur la tech

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris poursuit mardi sa trajectoire haussière, malgré une nouvelle tempête sur la tech en Asie, dont les investisseurs européens se protègent par une rotation des actifs vers des secteurs moins exposés à cette thématique.

Vers 11H00, l'indice du CAC 40 repassait la barre des 8.500 points à 8.516,71 (+35,97 points, soit +0,42%). Lundi, le panier des 40 grandes valeurs françaises avait reculé (-0,33%), soit une perte de 28,20 points à 8.479,87 points.

Des valeurs plus traditionnelles tiraient la cote vers le haut comme Pernod-Ricard (+4,32%), Carrefour (+3,55%) et le luxe (Kering +2,66% et L'Oréal +2,54%).

Ces entreprises permettent aux marchés européens de résister face à un nouveau mouvement de ventes des actions liées aux semi-conducteurs et à la tech, qui a secoué les Bourses asiatiques dans la nuit.

Ces secteurs, moteurs des marchés depuis le début de l'année, sont en proie depuis plusieurs semaines aux doutes croissants des investisseurs sur la valorisation gigantesque de certaines entreprises et sur la rentabilité des investissements massifs dans l'IA.

L'élément déclencheur a été cette fois-ci la publication des résultats préliminaires du géant Samsung Electronics, qui ont échoué à rassurer, en dépit de performances spectaculaires. Le titre de l'entreprise a chuté à Séoul (-6,92%).

"Le marché anticipe un certain ralentissement des taux de croissance" dans le secteur, observe Michael Wan, analyste de MUFG.

Or, les investisseurs se demandent si un taux de croissance qui ralentirait "justifie encore" le niveau "d'investissement", colossal dans le secteur, estime Stephen Innes, de SPI Asset Management.

STMicroelectronics et Soitec dans le rouge

Dans ce contexte, le titre de STMicroelectronics, spécialiste des semi-conducteurs, des éléments indispensables pour construire les centres de données pour développer l'IA, reculait (-4,70% à 60,38 euros).

Egalement présent dans ce secteur, Soitec dévissait de 13,05% à 103,00 euros sur l'indice élargi SBF 120.

Remontée du pétrole et des taux d'emprunt

La Bourse de Paris encaisse également la remontée des prix du pétrole, après une nouvelle escarmouche dans le détroit d'Ormuz (un tanker a été atteint lundi par un projectile non identifié au large d'Oman, a rapporté l'agence maritime britannique UKMTO).

Vers 11H00, le baril de Brent, référence du brut, s'échangeait à 72,87 dollars (+1,22%), et le baril de WTI américain à 69,33 dollars (+1,14%).

Résultat, les taux d'emprunt de l'Etat remontaient à 3,76% sur 10 ans contre 3,73% la veille.

Le Premier ministre Sébastien Lecornu réunit mardi un comité d'alerte des finances publiques pour faire le point sur la difficile situation budgétaire française et donner "un cap" en la matière, après de premières économies de six milliards d'euros annoncées en avril.

Membre "faucon" du directoire de la Banque centrale européenne, l'Allemande Isabel Schnabel a prévenu que les chocs inflationnistes persistaient dans la zone euro, malgré la baisse des prix du pétrole.

Des analystes n'excluent pas une nouvelle remontée des taux de la BCE lors de sa prochaine réunion fin juillet.

"Les pressions sur les prix s'apaisent avec les premiers signes de recul des prix de l'énergie. Cette amélioration reste en ligne avec notre scénario de reprise graduelle, avec une accélération plus marquée à l'automne", veulent croire les analystes de La Banque Postale Asset Management.

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