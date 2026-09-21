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Selon Scott Bessent, la Chine est “très impliquée” dans les sanctions contre l'Iran, notamment dans les mesures visant à mettre fin aux activités des compagnies aériennes
information fournie par Reuters 21/09/2026 à 14:30
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, a déclaré lundi que toutes les compagnies aériennes iraniennes seraient contraintes de cesser leurs activités le 23 septembre sous la menace de sanctions secondaires visant les prestataires de services aériens, et que les responsables chinois s'étaient montrés “très engagés” dans la campagne de pression économique menée par les États-Unis contre l'Iran.

Scott Bessent a déclaré à CNBC, après avoir conclu dimanche soir des entretiens avec le vice-Premier ministre chinois He Lifeng, que lorsqu’une compagnie aérienne iranienne atterrit dans un aéroport, “vous ne pouvez pas lui fournir de carburant, vous ne pouvez pas lui fournir de services d’atterrissage, vous ne pouvez pas lui vendre de billets, sous peine d’être exclu du système du dollar”.

Il a ajouté que les États-Unis menaient des discussions constructives avec les autorités financières chinoises, notamment le gouverneur de la Banque populaire de Chine, Pan Gongsheng, concernant le respect des sanctions américaines contre l’Iran.

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