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Selon l'AIE, les tarifs record des pétroliers exercent une pression sur les raffineurs asiatiques
information fournie par Reuters 14/10/2026 à 15:38

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Enes Tunagur

La flambée des coûts de transport du pétrole par superpétroliers, qui ont atteint des niveaux records, pèse sur les marges bénéficiaires des raffineurs asiatiques, qui dépendent fortement du brut du Moyen-Orient, a indiqué l’Agence internationale de l’énergie (AIE) dans un rapport mensuel.

* Les raffineurs asiatiques ont dû faire face à des coûts de transport particulièrement élevés, car les cargaisons transitent par le détroit d’Ormuz pour être transférées vers des pétroliers secondaires en vue de leur acheminement final, a précisé l’AIE

* Le taux de fret d’un VLCC (Very Large Crude Carrier, très grand pétrolier) sur la route reliant le golfe Persique à l’Asie avait atteint environ 36 dollars le baril début octobre, soit plus de cinq fois le coût pratiqué avant la guerre en Iran, a ajouté l’AIE

* Si les raffineurs peuvent compenser en partie cette hausse en achetant du brut américain, ces taux de fret ont eux aussi bondi, les coûts sur la liaison entre la côte américaine du golfe du Mexique et la Chine dépassant les 37 dollars le baril, a-t-elle précisé

* La hausse des coûts de livraison du pétrole brut qui en a résulté a fait basculer en territoire négatif les marges des raffineurs asiatiques traitant du pétrole brut moyen acide en septembre, a déclaré l’AIE

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