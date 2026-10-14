 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Soupçons d'entrave à la concurrence: Sanofi échappe à une amende de l'UE
information fournie par AFP 14/10/2026 à 16:45

Ajouter Boursorama à vos sources

Le logo Sanofi sur les bâtiments de son laboratoire de Tours, le 18 mars 2025. ( AFP / GUILLAUME SOUVANT )

Le logo Sanofi sur les bâtiments de son laboratoire de Tours, le 18 mars 2025. ( AFP / GUILLAUME SOUVANT )

Pas d'amende pour Sanofi: la Commission européenne a approuvé mercredi les engagements pris par le géant pharmaceutique français pour cesser de dénigrer un vaccin antigrippal d'une entreprise rivale.

L'UE avait ouvert une enquête fin juin pour une éventuelle entrave à la concurrence.

La Commission soupçonnait Sanofi d'avoir abusé de sa position dominante en menant de 2024 à l'automne 2025 une campagne de dénigrement contre un vaccin de l'entreprise australienne CSL Seqirus, le Fluad, concurrent de son propre produit, l'Efluelda.

Bruxelles a finalement accepté les mesures correctives promises par Sanofi.

Pour répondre à ces préoccupations, le groupe français "s'est engagé à communiquer de manière proactive afin de corriger les effets potentiels de messages susceptibles d'avoir induit en erreur au sujet de Fluad", a indiqué la Commission européenne.

L'entreprise devra "s'abstenir de toute communication présentant Fluad sous un jour négatif ou remettant en cause son efficacité", a-t-elle souligné.

Afin de remédier aux effets potentiels de ses communications passées, Sanofi "devra également publier pendant 24 mois sur ses sites internet allemand et français une déclaration reconnaissant que les recommandations nationales considèrent Fluad et Efluelda comme équivalents pour protéger les personnes âgées contre la grippe", et transmettre cette déclaration aux professionnels de santé.

Ces engagements sont obligatoires pour Sanofi.

Si l'entreprise ne les respecte pas, la Commission pourrait lui infliger une amende pouvant atteindre 10 % de son chiffre d'affaires mondial annuel, ou des astreintes journalières pouvant représenter 5 % de son chiffre d'affaires quotidien mondial, indique l'exécutif.

Contacté par l'AFP, le groupe Sanofi a souligné avoir "coopéré avec la Commission tout au long de l'enquête et a pris des engagements visant à clarifier et à garantir la conformité de ses communications relatives à ce vaccin".

"La Commission européenne a clos aujourd'hui son enquête sur les communications de Sanofi en France et en Allemagne concernant Efluelda, son vaccin antigrippal, sans constater aucune infraction", s'est réjouie l'entreprise.

De son côté, CSL Seqirus "salue la décision de la Commission européenne de rendre juridiquement contraignants les engagements proposés par Sanofi (...)", estimant dans une réaction transmise à l'AFP, qu'elle "favorise également une concurrence équitable sur le marché des vaccins".

Valeurs associées

SANOFI
71,250 EUR Euronext Paris +0,72%
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

2 commentaires

  • 16:57

    Qu'en pensent les faux avis Google?

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
EUTELSAT
1,6955 +23,80%
CAC 40
7 866,98 +0,50%
HAFFNER ENERGY
0,756 -1,82%
Pétrole Brent
105,72 -0,54%
2CRSI
27,7 -2,12%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank