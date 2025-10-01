 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Selon des sources, Eni s'apprête à signer une décision finale d'investissement pour le projet Coral North au Mozambique
information fournie par Reuters 01/10/2025 à 11:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute plus de détails et de contexte à partir du paragraphe 2)

Le groupe énergétique italien Eni ENI.MI devrait prendre une décision finale d'investissement pour la deuxième plateforme flottante de gaz naturel liquéfié (GNL) du Mozambique lors d'un événement organisé jeudi dans la capitale Maputo, ont déclaré à Reuters deux sources au fait du dossier.

Le gouvernement mozambicain a approuvé en avril le plan de développement de la plate-forme flottante Coral North, qui produira 3,5 millions de tonnes métriques de GNL par an une fois qu'elle sera opérationnelle.

Le directeur général d'Eni, Claudio Descalzi, devrait assister à la cérémonie de signature de jeudi aux côtés du président du Mozambique, Daniel Chapo, ont déclaré les sources.

Coral North permettra de doubler la production actuelle de GNL dans le bassin offshore de Rovuma, dans ce pays d'Afrique australe.

La première plateforme flottante de GNL d'Eni, Coral South, a commencé à exporter du Mozambique en 2022.

Les projets de l'Eni, situés loin dans l'océan, n'ont pas été affectés par les retards en matière de sécurité qui ont entaché les terminaux GNL terrestres développés par d'autres sociétés énergétiques mondiales, à savoir TotalEnergies

TTEF.PA et Exxon Mobil XOM.N .

