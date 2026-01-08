 Aller au contenu principal
Wall Street ouvre en baisse, les indicateurs économiques en ligne de mire
information fournie par AFP 08/01/2026 à 15:35

Un opérateur à la Bourse de New York, le 2 janvier 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )

La Bourse de New York a ouvert en baisse jeudi, les investisseurs scrutant une nouvelle salve de données économiques aux Etats-Unis, tandis que le secteur de la défense profitait du contexte géopolitique tendu.

Dans les premiers échanges, le Dow Jones reculait de 0,25%, l'indice Nasdaq perdait 0,28% et l'indice élargi S&P 500 lâchait 0,13%.

Nasdaq

Valeurs associées

S&P GLOBAL
543,970 USD NYSE +1,16%
