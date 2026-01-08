France: HSBC va payer 267 millions d'euros pour solder un litige fiscal lié aux dividendes

Un logo HSBC devant une agence bancaire à Sydney

La banque londonienne HSBC a accepté de payer 267,5 millions d'euros ‍au Trésor public français pour régler une affaire de fraude fiscale sur des pratiques d'arbitrage de dividendes dites "Cumcum", ‌a déclaré jeudi le parquet national financier (PNF).

"Le président du tribunal judiciaire de Paris a validé ​la convention judiciaire d’intérêt public (CJIP) conclue le 6 janvier ⁠2026 entre le procureur de la République financier et la société HSBC Bank Plc", ⁠selon un communiqué ‍du parquet.

La convention intervient dans le cadre ⁠d'une enquête préliminaire "portant sur des schémas de trading impliquant des opérations intragroupes d'arbitrage de dividendes faisant intervenir ​la succursale parisienne de la banque londonienne, entre 2014 et 2019", précise le communiqué.

L'arbitrage de dividendes consiste pour ⁠un actionnaire étranger d'une société cotée en ​France à transférer temporairement, autour de la ​date de versement ​du dividende, les titres qu'il détient à un établissement ​bancaire français, afin d'éviter ⁠le paiement de la retenue à la source appliquée sur le paiement de ce dividende.

Cette pratique est susceptible de recevoir la qualification de fraude fiscale aggravée, indique ‌le PNF.

Dans le cadre de la même affaire de "Cumcum", Crédit Agricole SA a accepté en septembre dernier de payer une amende de 88,25 millions d'euros.

