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Selon certaines sources, un incendie s'est déclaré dans une unité de l'usine chimique Shell de Norco, en Louisiane
information fournie par Reuters 28/04/2026 à 19:09

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un incendie s'est déclaré lundi soir au complexe de raffinerie et d'usine chimique de Shell

SHEL.L à Norco, en Louisiane, dans une unité d'oléfines de l'usine chimique, ont indiqué mardi des sources proches des opérations du site.

L'incendie s'est déclaré lundi soir alors que Shell était en train d'arrêter l'unité GO-1 pour réparer une fuite d'hydrogène, ont indiqué ces sources. Aucun blessé n'a été signalé suite à l'incendie, a déclaré la société plus tôt mardi.

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