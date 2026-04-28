Selon certaines sources, un incendie s'est déclaré dans une unité de l'usine chimique Shell de Norco, en Louisiane

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Un incendie s'est déclaré lundi soir au complexe de raffinerie et d'usine chimique de Shell

SHEL.L à Norco, en Louisiane, dans une unité d'oléfines de l'usine chimique, ont indiqué mardi des sources proches des opérations du site.

L'incendie s'est déclaré lundi soir alors que Shell était en train d'arrêter l'unité GO-1 pour réparer une fuite d'hydrogène, ont indiqué ces sources. Aucun blessé n'a été signalé suite à l'incendie, a déclaré la société plus tôt mardi.