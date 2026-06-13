Football-L'entraîneur du Canada satisfait par le résultat de son équipe face à la Bosnie

Coupe du Monde de la FIFA 2026 - Groupe B - Canada v Bosnie-Herzégovine
L'entraîneur du Canada, Jesse Marsch, s'est dit satisfait vendredi du résultat de son équipe lors de son premier match de Coupe du monde.
Le Canada, qui affrontait la Bosnie-Herzégovine lors de la première journée du groupe B, a arraché un match nul (1-1) et remporté son premier point dans la compétition.
"J'ai dit (aux joueurs) après le match que si nous jouons comme nous l'avons fait en deuxième période durant tout un match, nous remporterons la victoire", a dit Jesse Marsch.
"Je leur ai dit qu'il faut que nous tirions rapidement les leçons (de ce match)", a-t-il ajouté.
Jesse Marsch a dit être déçu par la performance de son équipe lors de la première période et a estimé que ses joueurs n'avaient pas été "aussi agressifs que je l'aurais souhaité".
Le Canada disputera son prochain match de groupe le 18 juin contre le Qatar.
(Nicole Fernandes; version française Camille Raynaud)
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