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Football-L'entraîneur du Canada satisfait par le résultat de son équipe face à la Bosnie
information fournie par Reuters 13/06/2026 à 02:56

Coupe du Monde de la FIFA 2026 - Groupe B - Canada v Bosnie-Herzégovine

Coupe du Monde de la FIFA 2026 - Groupe B - Canada v Bosnie-Herzégovine

‌L'entraîneur du Canada, Jesse Marsch, s'est ​dit satisfait vendredi du résultat de son équipe lors de son premier ​match de Coupe du monde.

Le Canada, qui affrontait ​la Bosnie-Herzégovine lors ⁠de la première journée du groupe ‌B, a arraché un match nul (1-1) et remporté son premier ​point ‌dans la compétition.

"J'ai dit (aux joueurs) ⁠après le match que si nous jouons comme nous l'avons fait en ⁠deuxième période ‌durant tout un match, nous ⁠remporterons la victoire", a dit ‌Jesse Marsch.

"Je leur ai dit ⁠qu'il faut que nous tirions ⁠rapidement les ‌leçons (de ce match)", a-t-il ajouté.

Jesse Marsch ​a dit être ‌déçu par la performance de son équipe lors de ​la première période et a estimé que ses joueurs ⁠n'avaient pas été "aussi agressifs que je l'aurais souhaité".

Le Canada disputera son prochain match de groupe le 18 juin contre le Qatar.

(Nicole Fernandes; version française ​Camille Raynaud)

Sport
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