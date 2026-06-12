Coupe du Monde de la FIFA 2026 - Groupe B - Canada v Bosnie-Herzégovine

Entré en ‌cours de jeu, l'attaquant canadien Cyle Larin a ​arraché le match nul 1-1 contre la Bosnie-Herzégovine lors d'une première journée endiablée du Groupe B vendredi, ​alors que la défaite avait longtemps semblé inéluctable pour les ​co-organisateurs du Mondial.

La Bosnie a ⁠ouvert le score à la 21ème minute ‌lorsque Jovo Lukic a converti une déviation sur corner pour son premier but en ​sélection, mais ‌le Canada a poussé avec force et ⁠aurait dû égaliser par Richie Laryea à la 53ème, avant que le Bosnien Sead Kolasinac ne ⁠dévie miraculeusement son ‌tir sur la barre transversale pour ⁠écarter le danger.

Les Canadiens ont continué à attaquer ‌sans relâche, mais malgré de nombreuses ⁠occasions, ils ont manqué de précision dans ⁠la finition, tandis ‌que les Bosniaques repoussaient une succession de centres ​et semblaient se diriger ‌vers une victoire sur le fil.

Cyle Larin en a toutefois décidé ​autrement : entré en jeu à la 76ème minute, il a immédiatement fait la différence ⁠en pivotant dans la surface et en expédiant un tir dévié au fond des filets moins de trois minutes plus tard, égalisant ainsi le score et provoquant l'extase du public local.

(Reportage Philip O'Connor; ​version Clément Martinot)