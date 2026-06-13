Football-Haïti n'entend pas faire de la figuration durant la Coupe du monde

aperçus de la Coupe du Monde de la FIFA 2026
par Karolos Grohmann
Haïti ne participe pas à la Coupe du monde de football pour faire le figuration et l'équipe cherchera à remporter la victoire lors de son premier match de la compétition, a déclaré vendredi le sélectionneur Sébastien Migné.
Haïti, qui évolue dans le groupe C, doit affronter samedi l'Ecosse. Aucun de ces deux pays n'a jamais atteint la phase à élimination directe d'une Coupe du monde: Haïti a perdu ses trois matches de groupe lors de sa seule participation en 1974, tandis que l'Ecosse a échoué dès le premier tour lors de ses huit participations.
L'entraîneur français des Grenadiers estime quant à lui que ses joueurs n'ont qu'à marquer davantage que leurs adversaires.
"J'espère que nous pourrons être l'une des surprises du tournoi", a dit Sébastien Migné lors d'une conférence de presse d'avant-match. "Je considère que le football est un jeu et qu'à la fin, il y a un perdant et un gagnant. Si nous voulons gagner des matches, nous devons marquer des buts, peu importe notre adversaire."
Haïti affrontera ensuite le Brésil, quintuple champion du monde, et le Maroc, qui a atteint les demi-finales lors du tournoi de 2022.
"Etant donné nos adversaires (dans le groupe), nous devons monter en puissance. Si nous voulons entrer dans l'histoire, remporter une première victoire et avoir une chance de nous qualifier, nous devons marquer des buts".
(Karolos Grohmann; version française Camille Raynaud)
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