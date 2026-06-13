Football-Haïti n'entend pas faire de la figuration durant la Coupe du monde

aperçus de la Coupe du Monde de la FIFA 2026

par Karolos Grohmann

Haïti ne participe pas à la Coupe du monde ​de football pour faire le figuration et l'équipe cherchera à remporter la victoire lors de son premier match de ​la compétition, a déclaré vendredi le sélectionneur Sébastien Migné.

Haïti, qui évolue dans ​le groupe C, doit affronter ⁠samedi l'Ecosse. Aucun de ces deux pays n'a jamais ‌atteint la phase à élimination directe d'une Coupe du monde: Haïti a perdu ses trois matches ​de groupe lors ‌de sa seule participation en 1974, tandis ⁠que l'Ecosse a échoué dès le premier tour lors de ses huit participations.

L'entraîneur français des Grenadiers estime quant à ⁠lui que ses ‌joueurs n'ont qu'à marquer davantage que leurs ⁠adversaires.

"J'espère que nous pourrons être l'une des surprises du ‌tournoi", a dit Sébastien Migné lors d'une conférence ⁠de presse d'avant-match. "Je considère que le football est ⁠un jeu ‌et qu'à la fin, il y a un perdant et ​un gagnant. Si nous ‌voulons gagner des matches, nous devons marquer des buts, peu importe notre adversaire."

Haïti ​affrontera ensuite le Brésil, quintuple champion du monde, et le Maroc, qui a atteint les demi-finales ⁠lors du tournoi de 2022.

"Etant donné nos adversaires (dans le groupe), nous devons monter en puissance. Si nous voulons entrer dans l'histoire, remporter une première victoire et avoir une chance de nous qualifier, nous devons marquer des buts".

(Karolos Grohmann; version ​française Camille Raynaud)