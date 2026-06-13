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Football-La peur peut permettre au Brésil de rester vigilant, dit Ancelotti
information fournie par Reuters 13/06/2026 à 02:09

Coupe du Monde de la FIFA 2026 - Conférence de presse au Brésil

Coupe du Monde de la FIFA 2026 - Conférence de presse au Brésil

Carlo Ancelotti, qui a presque tout gagné en ​tant qu'entraîneur de clubs européens, a déclaré vendredi qu'il ressentait encore de la peur avant le premier match de ​Coupe du monde de la sélection brésilienne.

Le Brésil, quintuple champion du monde, ​affrontera samedi le Maroc, qui ⁠a atteint les demi-finales lors de la Coupe ‌du monde de 2022.

"La peur est une part importante de la vie", a déclaré Carlo ​Ancelotti lors d'une ‌conférence de presse d'avant-match. "Si vous ne ressentez ⁠pas la peur, alors vous êtes pris de court. Vous pourriez avoir un lion en face de vous ⁠et penser qu'il ‌s'agit d'un chat."

"La peur peut vous sauver ⁠la vie. Il est toujours bon d'être concentré et ‌vigilant afin que votre équipe dispute un ⁠grand match et ne soit pas prise de ⁠court."

L'Italien, qui ‌affichait son calme habituel sans toutefois prétendre être insensible, a ​déclaré que le Brésil ‌devait être vif dès le début contre l'une des meilleures équipes d'Afrique.

"Je ​suis optimiste de nature et je suis très confiant", a dit l'entraîneur du Brésil. "Nous sommes bien ⁠préparés pour disputer un grand match demain et une grande Coupe du monde."

Carlo Ancelotti, qui a fêté mercredi ses 67 ans, est chargé d'amener le Brésil à un sixième titre mondial, après 24 ans d'attente.

(Fernando Kallas; version ​française Camille Raynaud)

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