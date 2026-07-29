Selon certaines sources, TotalEnergies remet en service ses unités de distillation (CDU) après des travaux de réparation dans sa raffinerie du Texas

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TotalEnergies TTEF.PA a achevé les réparations et remis en service les unités de distillation de brut de sa raffinerie de Port Arthur, au Texas, d’une capacité de 238 000 barils par jour, ont indiqué mercredi deux personnes proches des opérations de l’usine.

L'ACU-1 CDU, d'une capacité de 150 000 barils par jour, a redémarré ce week-end, tandis que l'ACU-2, d'une capacité de 40 000 barils par jour, a redémarré mardi, ont précisé ces sources qui ont souhaité garder l'anonymat car elles ne sont pas autorisées à s'exprimer publiquement sur les opérations de la raffinerie. Les CDU étaient à l'arrêt depuis environ deux semaines pour des réparations suite à un dysfonctionnement des compresseurs de ces unités.