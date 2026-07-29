Les flux de trésorerie de Meta s'effondrent alors que Zuckerberg intensifie ses dépenses dans l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de citations et de détails issus de la conférence téléphonique) par Katie Paul et Jaspreet Singh

Meta Platforms META.O a annoncé mercredi une chute vertigineuse de 91 % de son flux de trésorerie disponible au deuxième trimestre, soulignant la pression financière liée au coûteux déploiement de l'IA par le géant des réseaux sociaux, malgré un retour sur investissement incertain.

La société mère de Facebook a déclaré un flux de trésorerie disponible de 784 millions de dollars au deuxième trimestre clos le 30 juin, contre 8,55 milliards de dollars un an plus tôt, ce qui a entraîné une chute de 10 % de son cours en Bourse lors des négociations après clôture. L'effondrement du flux de trésorerie de Meta fait écho à celui d’Alphabet, qui a annoncé la semaine dernière avoir enregistré pour la toute première fois un flux de trésorerie négatif après avoir dépensé 5,9 milliards de dollars au deuxième trimestre. Le rythme des dépenses a stupéfié même les investisseurs les plus optimistes de Wall Street, entraînant une chute du cours de l’action d’Alphabet.

Le chiffre d’affaires de Meta a bondi de 28 % pour atteindre 60,8 milliards de dollars au cours du trimestre, soit le rythme de croissance le plus rapide depuis le quatrième trimestre 2021, à l’exception du premier trimestre 2026.

« Nous prévoyons qu’une part importante de notre puissance de calcul sera consacrée à l’entraînement de nos modèles, au développement de notre activité principale et à la mise à disposition d’agents personnels et de nouveaux produits, mais nous prévoyons également de développer une activité importante au service de grands clients », a déclaré le directeur général Mark Zuckerberg lors d’une conférence téléphonique sur les résultats.

Meta dispose actuellement de 32 centres de données à travers le monde, en service ou en construction, dont 28 aux États-Unis. La société a également revu à la hausse la fourchette basse de ses prévisions de dépenses d’investissement. Elle table désormais sur des dépenses d’investissement comprises entre 130 et 145 milliards de dollars pour 2026, contre une fourchette précédente de 125 à 145 milliards de dollars. En début d’année, elle avait prévu des dépenses d’investissementcomprises entre 115 et 135 milliards de dollars.

Les dépenses effrénées des géants de la tech devraient dépasser largement les 700 milliards de dollars cette année, principalement dans le domaine de l’IA, tandis que Morgan Stanley estime ces dépenses à plus de 1 000 milliards de dollars pour l’année prochaine.

« Le rapport de Meta fait écho à ce que nous avons observé chez Alphabet et Tesla la semaine dernière: une forte croissance du chiffre d’affaires, mais une croissance encore plus rapide des dépenses. Le marché réévalue actuellement les perspectives de détérioration du flux de trésorerie disponible, et dans un contexte de hausse des coûts du capital, cela ne passe pas très bien », a déclaré Thomas Monteiro, analyste senior chez Investing.com.

Luke Stillman, directeur général du cabinet d’études Madison and Wall, a déclaré: « L’activité publicitaire sous-jacente de Meta, qui finance l’ensemble de ses activités, continue toutefois d’afficher de bons résultats et reste notre principale préoccupation. »

LES PROBLÈMES JURIDIQUES DE META Alors que les investisseurs scrutent de près les dépenses de Meta en matière d’IA, l’entreprise est confrontée à des risques juridiques liés à son cœur de métier. La société a indiqué ce mois-ci dans un document judiciaire que quatre États réclamaient 1 400 milliards de dollars de pénalités , l’accusant d’avoir conçu ses plateformes Facebook et Instagram pour créer une dépendance chez les jeunes utilisateurs et d’avoir induit le public en erreur quant à leur sécurité.

Meta avait prévenu en avril que les répercussions juridiques et réglementaires au sein de l’Union européenne et aux États-Unis concernant les problèmes liés aux réseaux sociaux chez les jeunes « pourraient avoir un impact significatif » sur son activité et ses résultats financiers.

La société a déclaré mercredi qu’elle continuait à faire l’objet de cette surveillance. Lors de la conférence téléphonique, la directrice financière de Meta, Susan Li, a déclaré que le résultat d’exploitation du deuxième trimestre aurait augmenté de 9 % en glissement annuel sans les frais juridiques et les indemnités de licenciement de l’entreprise. En réalité, le résultat d’exploitation a reculé de 8 %.

« Nous continuons à faire l’objet d’une surveillance étroite sur les questions liées aux jeunes sur plusieurs marchés et avons plusieurs procès liés à cette thématique prévus cette année aux États-Unis, ce qui pourrait finalement entraîner une perte importante », a-t-elle déclaré dans le communiqué de presse sur les résultats de l’entreprise.