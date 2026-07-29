Starbucks revoit une nouvelle fois à la hausse ses prévisions annuelles alors que son redressement s'affirme

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Starbucks dépasse les prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices pour le troisième trimestre

* L'entreprise indique que les remboursements effectués au cours du trimestre ont largement compensé les coûts liés aux droits de douane enregistrés depuis le début de l'année

* Les réductions de coûts contribuent à améliorer la marge trimestrielle

(Ajout de graphiques, de commentaires de la direction au paragraphe 3, de commentaires d'analystes aux paragraphes 5 et 6, et mise à jour des cours de l'action) par Neil J Kanatt

Starbucks SBUX.O a relevé pour la deuxième fois ses prévisions annuelles de chiffre d’affaires et de bénéfices, alors que les efforts de redressement menés depuis plusieurs années par le directeur général Brian Niccol relancent la demande au sein de la plus grande chaîne de cafés au monde, faisant grimper son cours de 5 % en séance prolongée.

Sous la direction de M. Niccol, l’entreprise s’est attachée à améliorer l’expérience client grâce à un menu simplifié et à des temps d’attente réduits, ce qui a permis d’enregistrer quatre trimestres consécutifs de croissance du chiffre d’affaires à périmètre constant.

« Nous avons encore du travail à accomplir », a déclaré M. Niccol dans un communiqué mercredi, tandis que la directrice financière, Cathy Smith, a indiqué que l’entreprise se concentrait sur les éléments qu’elle pouvait contrôler dans un « environnement opérationnel dynamique ».

L'entreprise basée à Seattle prévoit une croissance mondiale de ses ventes à périmètre constant de près de 6 %, supérieure à ses prévisions antérieures qui tablaient sur environ 5 % ou plus. Elle s'attend à ce que le bénéfice par action ajusté se situe entre 2,55 et 2,65 dollars, contre une prévision précédente de 2,25 à 2,45 dollars.

« Starbucks a commencé à constater une stabilisation de ses parts de marché ces derniers mois, notamment auprès des jeunes consommateurs », a déclaré Michael Gunther, analyste chez Consumer Edge.

« Les consommateurs réorientent peut-être leurs dépenses de restauration vers les repas pris à domicile, mais ils réservent une part de leur budget à leurs habitudes quotidiennes en matière de boissons », a-t-il ajouté.

La stratégie « Back to Starbucks » avait pesé sur les marges , car elle impliquait d’importants investissements en personnel et dans l’exploitation des magasins, ce à quoi la société a cherché à remédier par des réductions de coûts via des licenciements , la consolidation de ses bureaux et la rationalisation de ses opérations.

L’entreprise a déclaré que les remboursements reçus au cours du trimestre avaient « largement compensé » les coûts liés aux droits de douane engagés depuis le début de l’exercice fiscal.

La marge d’exploitation trimestrielle consolidée de l’entreprise s’est établie à 14,4 % au cours du trimestre, contre 10,1 % un an plus tôt. Cela lui a permis d’afficher un bénéfice par action ajusté de 85 centimes, alors que les estimations tablaient sur 66 centimes.

Starbucks a annoncé une croissance mondiale de 7,9 % de son chiffre d’affaires à périmètre constant au troisième trimestre, dépassant ainsi les prévisions des analystes qui tablaient sur 5,7 %, selon les données compilées par LSEG.