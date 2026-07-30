Reprise de feu "fixée" en forêt de Fontainebleau, 6 hectares brûlés

Un pompier asperge la végétation dans la forêt de Fontainebleau touchée par un incendie le 16 juillet 2026 ( AFP / LOU BENOIST )

Une centaine de pompiers sont parvenus à "fixer", dans la nuit de mercredi à jeudi en Seine-et-Marne, une reprise de feu dans la forêt de Fontainebleau, très affectée à la mi-juillet par des incendies historiques, a-t-on appris auprès du Sdis et de la préfecture.

"Le feu est fixé à Fontainebleau. On maintient un gros dispositif cette nuit et demain", a annoncé à l'ADP, jeudi peu après 0H00, le sous-préfet de Fontainebleau Yannis Bouzar, par téléphone.

La surface brûlée par ce feu a été "réévaluée (à la baisse) à 6 hectares brûlés", en concertation avec l'Office national des forêts (ONF), avait précisé peu avant 23H00 par téléphone le directeur adjoint des pompiers du département, Sébastien Avenel.

"On n'est pas sur un feu violent", avait souligné le colonel Avenel.

Pour faire face à cette reprise, survenue vers 18H50 dans le secteur du Mont Aigu, une cinquantaine de sapeurs-pompiers du département ont rapidement été engagés avec 17 véhicules, des agriculteurs alimentant en eau ces véhicules. Puis des pompiers de l'Essonne et des Yvelines sont venus en renforts. Des engins du Val-d'Oise devaient également intervenir.

"Il s'agit d'une reprise de feu tout à fait prévisible et anticipée, avec les conditions de sécheresse des sols. On n'est pas sur une redite du grand feu historique de Fontainebleau" de la mi-juillet, a souligné Yannis Bouzar, joint au poste de commandement, sur le parking des gorges de Franchard.

Un hélicoptère a effectué des largages d'eau jusqu'à la tombée de la nuit. "Nous avions anticipé les conditions météorologiques défavorables et demandé un hélicoptère bombardier d'eau pour traiter ce genre de reprises - il y a en a quand même eu quatre en 48 heures", a relevé le sous-préfet.

M. Bouzar a souligné que l'incendie ne menaçait pas les habitations, situées à environ 4 km.

Des incendies historiques dans ce massif forestier avaient été déclarés fixés le 14 juillet. Ils avaient atteint en deux jours "plus de 2.000 hectares des forêts domaniales de Fontainebleau et des Trois-Pignons", selon l'ONF.

Un millier de pompiers avaient été engagés, avec l'appui inédit en Île-de-France d'avions bombardiers Dash et Canadair.

La reprise "peut être liée à une réactivation de point chaud, au regard des conditions météorologiques défavorables mercredi, avec de fortes températures et un vent (d'abord) significatif", a avancé un officier de communication du service départemental d'incendie et de secours (Sdis 77).

Dans un communiqué mercredi, l'ONF avait indiqué que dans cette forêt qui reçoit habituellement plus de 15 millions de visite par an, les feux (survenus les 12 et 13 juillet) n'étaient "pas totalement éteints, avec la présence de nombreux points chauds et de phénomènes de combustion souterraine liés aux sols forestiers et aux systèmes racinaires".