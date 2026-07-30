J&J revoit à la baisse ses prévisions de bénéfices pour 2026 en raison des coûts liés à une opération et s'attend à un nouvel impact en 2027

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails sur l'accord avec Sail et le contexte tout au long de l'article)

Johnson & Johnson JNJ.N a revu à la baisse mercredi ses prévisions de bénéfices pour 2026, invoquant l’impact financier combiné de son acquisition récemment finalisée de Firefly Bio et d’un partenariat stratégique avec Sail Biomedicines.

Le géant de la santé table désormais sur un bénéfice par action ajusté compris entre 10,96 et 11,11 dollars pour l'ensemble de l'exercice, contre une prévision antérieure de 11,60 à 11,75 dollars. Son titre a reculé de 1,6 % en séance prolongée.

Ces deux opérations devraient réduire le bénéfice ajusté de la société pour 2026 d’environ 0,64 dollar par action, l’acquisition de Firefly y contribuant à hauteur de 0,46 dollar et l’accord avec Sail Biomedicines à hauteur de 0,18 dollar.

Le partenariat avec Sail Biomedicines comprend une option d’acquisition de la société de biotechnologie pour 2,58 milliards de dollars et se concentre sur le développement de traitements de nouvelle génération contre les maladies auto-immunes.

Aux termes de l’accord, J&J versera un paiement initial de 785 millions de dollars, dont un investissement en capital de 465 millions de dollars dans Sail. Sail pourrait également recevoir jusqu’à 140 millions de dollars de paiements supplémentaires si elle franchit certaines étapes clés de développement.

Ce partenariat se concentre sur les thérapies CAR-T in vivo, conçues pour reprogrammer les cellules immunitaires directement à l’intérieur du corps du patient, sans qu’il soit nécessaire de les prélever.

Le fabricant de médicaments et de dispositifs médicaux a toutefois maintenu inchangées ses prévisions de chiffre d’affaires annuel, comprises entre 100,8 et 101,4 milliards de dollars.

J&J a également indiqué que les accords conclus avec Sail et Firefly devraient avoir un impact de 1,36 dollar par action sur le bénéfice ajusté de 2027, dont 0,08 dollar provenant de Firefly et 1,28 dollar de Sail, sous réserve de la réalisation d’étapes de développement spécifiques et de l’exercice de ses options contractuelles.

Cette révision à la baisse des prévisions intervient quelques jours après que la société a accepté de verser environ 5,5 milliards de dollars à l’ pour régler des dizaines de milliers de poursuites judiciaires alléguant que sa poudre pour bébés et d’autres produits à base de talc provoquaient le cancer de l’ovaire, un accord qui pourrait mettre fin à une bataille juridique longue d’une décennie qui a pesé sur sa réputation.