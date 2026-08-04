Selon certaines sources, Tengizchevroil exporterait 100 000 tonnes de pétrole brut via Batoumi, en Géorgie, au mois d'août

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société kazakhe Tengizchevroil (TCO) prévoit d'exporter environ 100 000 tonnes métriques de pétrole par chemin de fer vers le port géorgien de Batoumi, sur la mer Noire, au mois d'août, ont indiqué deux sources proches des projets de l'entreprise.

TCO recourt à des voies d’exportation alternatives, plus coûteuses, afin d’éviter une nouvelle baisse de la production de brut, dans un contexte d’instabilité des exportations via l’oléoduc du Consortium du pipeline de la mer Caspienne (CPC), principale voie d’exportation du pétrole kazakh.

Les restrictions pesant sur les exportations via le CPC ont entraîné une forte baisse de la production de pétrole brut au Kazakhstan ces dernières semaines.

Lors de la dernière interruption en date, le CPC a, jeudi , suspendu les expéditions de pétrole brut au terminal de la mer Noire situé à Yuzhnaya Ozereevka, près de Novorossiysk, à la suite d’une attaque de drones contre des pétroliers.

Les chargements ont repris depuis, mais restent instables, ont indiqué ces sources.

Le ministère de l’Énergie du Kazakhstan a déclaré samedi qu’un arrêt complet des activités de la CPC n’était pas envisagé et que la situation actuelle était sous contrôle.

Tengizchevroil et la société publique kazakhe d'oléoducs KazTransOil (KTO), propriétaire du terminal pétrolier de Batoumi, ont refusé de commenter.

Le mois dernier, TCO, l'opérateur du gigantesque gisement pétrolier de Tengiz au Kazakhstan, a expédié pour la première fois depuis mars du pétrole via Batoumi, soit environ 20 000 tonnes.

Cela équivaut à environ 160 000 barils, et le volume prévu pour août s’élève à environ 800 000 barils, ce qui correspond approximativement à une journée d’approvisionnement normal du gisement de Tengiz vers l’oléoduc CPC.

Plus de 80 % des exportations de pétrole du Kazakhstan transitent par l’oléoduc CPC, la majeure partie des volumes provenant des gisements de Tengiz, Kashagan et Karachaganak.

Le géant pétrolier américain Chevron CVX.N est le principal actionnaire de TCO, avec une participation de 50 %. Exxon Mobil XOM.N détient 25 %, la société kazakhe KazMunayGaz

KMGZ.KZ 20 %, et la société russe Lukoil LKOH.MM 5 %.