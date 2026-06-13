Selon Bloomberg News, la CFTC envisage de bloquer la proposition du CME Group visant à proposer des contrats sur le pétrole 24 heures sur 24, 7 jours sur 7

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La Commodity Futures Trading Commission, la principale autorité de régulation des produits dérivés aux États-Unis, examine actuellement l'opportunité de bloquer la proposition du CME Group CME.O visant à lancer un contrat pétrolier négociable 24 heures sur 24, a rapporté vendredi Bloomberg News, citant un responsable proche du dossier.

Le CME Group, la première place de marché mondiale des produits dérivés, avait annoncé jeudi qu'il proposerait des transactions 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour certains contrats à terme sur le pétrole brut et l'or, sous réserve de l'examen des autorités de régulation.

Le nouveau contrat lié au pétrole, qui représenterait un dixième de la taille du contrat à terme Micro WTI existant, devrait être lancé le 30 août, selon le rapport.

La bourse souhaite lancer le 26 juillet les transactions 24 heures sur 24 de contrats à terme sur l'or de 1 once, indique le rapport de Bloomberg.

Le CME Group n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters.