EssilorLuxottica accélère sa croissance au 2T, porté par ses lunettes IA

( AFP / PATRICK T. FALLON )

Le numéro un mondial de l'optique EssilorLuxottica a acceléré sa croissance au deuxième trimestre malgré "un environnement macroéconomique mondial plus incertain", porté par ses lunettes dotées de fonctionnalités d'intelligence artificielle dont les ventes ont quasiment doublé sur un an.

Au deuxième trimestre, le chiffre d’affaires s’est élevé à 7,692 milliards d’euros, en hausse de 7,2% sur un an, a indiqué le groupe dans un communiqué, soulignant que les ventes de ses lunettes connectées "ont confirmé leur croissance exponentielle", avec un chiffre d’affaires quasiment doublé sur la période.

Cette catégorie "se développe à l'échelle mondiale, en termes de zones géographiques, de marques, de niveaux de prix et de segments de consommateurs, avec une rentabilité accrue déjà visible dans nos résultats", a déclaré le PDG Francesco Milleri, au cours d'une conférence téléphonique.

"Nous proposons désormais la gamme de lunettes la plus complète du marché, et ce n'est qu'un début", a-t-il ajouté.

Au premier semestre, le groupe a enrichi sa gamme de lunettes connectées Ray-Ban en partenariat avec Meta en lançant "une nouvelle collection spécialement conçue pour élargir le marché des lunettes et toucher un public plus jeune, plus sensible au prix", a-t-il détaillé.

Parmi les autres catégories de produits, le segment des verres de gestion de la myopie a confirmé son rythme de croissance soutenu, avec un chiffre d’affaires en progression de 24% au deuxième trimestre, détaille le groupe franco-italien.

Les lunettes Nuance Audio qui intègrent des solutions auditives poursuivent leur développement, "gagnant en notoriété et en popularité. La deuxième génération sera commercialisée mi-septembre avec une autonomie améliorée, une amplification audio optimisée, de nouvelles fonctionnalités et un design repensé", a relevé M. Milleri.

Sur le premier semestre, le chiffre d’affaires du groupe s'établit à 14,818 milliards d’euros (+5,7%) avec une dynamique positive constatée dans toutes les régions et tous les segments d'activité.

Le groupe continue de prévoir au cours des cinq prochaines années "une croissance soutenue de son chiffre d’affaires" à taux de change constants. Ces perspectives à long terme reflètent, selon lui, l''expansion de sa "plateforme santé fondée sur l'IA".