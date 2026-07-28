CMA CGM: Hausse des résultats au T2, s'attend à une poursuite de la demande

Cérémonie de baptême du porte-conteneurs CMA CGM NOTRE DAME au Havre
CMA CGM a publié mardi un chiffre d'affaires et un résultat opérationnel en hausse au deuxième trimestre, l'armateur français citant une demande forte et soutenue malgré les incertitudes liées au conflit au Moyen-Orient et aux droits de douane américains.
Le troisième plus grand groupe de porte-containers au monde a rapporté un chiffre d'affaires trimestriel de 15,69 milliards de dollars, contre 13,17 milliards il y a un an, tandis que son Ebitda est ressorti à 2,99 milliards de dollars, contre 2,28 milliards au deuxième trimestre 2025.
Les échanges sont restés dynamiques, a indiqué Ramon Fernandez, directeur financier du groupe CMA CGM, avec notamment la résilience de la consommation mondiale, les investissements d'entreprises générant des flux importants d'import-export et la reconstitution des stocks liée au contexte d'incertitude accrue, ainsi que l'anticipation des commandes avant l'application de nouveaux droits de douane.
Les volumes gérés par le groupe ont augmenté "très légèrement au-dessus de 6%" sur les cinq premiers mois, a ajouté Ramon Fernandez, précisant que cette croissance est supérieure au reste du marché des containers (+4,7%).
CMA CGM avait annoncé en mars anticiper un ralentissement de la demande de transport maritime de conteneurs cette année, après une année 2025 dynamique, face à l’instabilité au Moyen-Orient.
(Rédigé par Rihab Latrache et Sybille de La Hamaide, édité par Augustin Turpin)
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