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CMA CGM: Hausse des résultats au T2, s'attend à une poursuite de la demande
information fournie par Reuters 28/07/2026 à 19:34
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Cérémonie de baptême du porte-conteneurs CMA CGM NOTRE DAME au Havre

Cérémonie de baptême du porte-conteneurs CMA CGM NOTRE DAME au Havre

CMA CGM a ‌publié mardi un chiffre d'affaires et un résultat opérationnel ​en hausse au deuxième trimestre, l'armateur français citant une demande forte et soutenue malgré les incertitudes liées au ​conflit au Moyen-Orient et aux droits de douane américains.

Le troisième plus ​grand groupe de porte-containers ⁠au monde a rapporté un chiffre d'affaires trimestriel de ‌15,69 milliards de dollars, contre 13,17 milliards il y a un an, tandis que ​son Ebitda est ‌ressorti à 2,99 milliards de dollars, contre ⁠2,28 milliards au deuxième trimestre 2025.

Les échanges sont restés dynamiques, a indiqué Ramon Fernandez, directeur financier du ⁠groupe CMA CGM, ‌avec notamment la résilience de la consommation ⁠mondiale, les investissements d'entreprises générant des flux importants ‌d'import-export et la reconstitution des stocks liée ⁠au contexte d'incertitude accrue, ainsi que l'anticipation ⁠des commandes avant ‌l'application de nouveaux droits de douane.

Les volumes gérés par ​le groupe ont augmenté "très ‌légèrement au-dessus de 6%" sur les cinq premiers mois, a ajouté Ramon ​Fernandez, précisant que cette croissance est supérieure au reste du marché des containers (+4,7%).

CMA CGM avait ⁠annoncé en mars anticiper un ralentissement de la demande de transport maritime de conteneurs cette année, après une année 2025 dynamique, face à l’instabilité au Moyen-Orient.

(Rédigé par Rihab Latrache et Sybille de La Hamaide, édité ​par Augustin Turpin)

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