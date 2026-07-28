La Bourse de Paris au bonheur des valeurs sûres face aux remous de l'IA

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris a terminé en hausse pour le troisième jour de suite, poussée par la baisse du pétrole, le recul des taux et le repli des investisseurs sur des valeurs sûres face aux remous qui agitent le secteur de l'intelligence artificielle.

L'indice CAC 40 a progressé (+0,63%) de 52,72 points à 8.458,78 points. Lundi, le panier des 40 principales valeurs françaises avaient terminé en hausse de 0,40%, à 8.406,06 points.

Comme la veille, c'est le fournisseur de solutions technologiques pour entreprises Capgemini qui a le plus séduit les investisseurs (+6,92% à 101,70 euros).

Inversement, le groupe franco-italien des semi-conducteurs STMicroelectronics, très lié à l'IA, a encore reculé (-3,07% à 44,48 euros).

Les marchés mondiaux s'inquiètent du rattrapage technologique chinois dans le secteur des semi-conducteurs et puces électroniques, indispensables au stockage des données et aux puissances de calcul de l'intelligence artificielle.

"Il y a une +remontada+ sur les valeurs des logiciels qui étaient données pour mortes il y a encore quelques semaines", analyse Grégoire Kounowski de Norman K au sujet de la performance de Capgemini.

De manière générale, les investisseurs français ont intégré la baisse des prix du pétrole, qui atténue les risques d'inflation et de remontée des taux, qui viennent concurrencer la rentabilité du marché des actions.

Vers 18H30, le Brent de la mer du nord revenait à 83,36 dollars le baril (-5,66%) et à 78,20 dollars pour le WTI américain (-5,34%).

Dans une énième alternance d'escalade militaire et de politique de la main tendue, le président américain Donald Trump a jugé lundi que les discussions avec Téhéran avaient "de bonnes chances" d'aboutir, après des journées de bombardements. Mais les dirigeants iraniens ont démenti négocier avec les États-Unis.

Au chapitre des valeurs qui ont le vent dans le dos, LVMH a progressé après la publication de ses résultats (+0,75% à 470,30 euros) tout comme d'autres valeurs du luxe (Hermès +2,20% à 1.695,50 euros, Kering +3,15% à 250,50 euros).

"Avec le boom de l'IA, il y a un effet création de richesse qui est important. Je me demande si la création de richesse (dans l'IA) ne va pas aller dans le luxe", s'interroge Grégoire Kounowski.

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