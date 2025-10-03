Selon Baker Hughes, le nombre d'appareils de forage de pétrole et de gaz aux États-Unis est resté inchangé cette semaine (549)

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Scott DiSavino

Les entreprises américaines du secteur de l'énergie ont maintenu cette semaine le nombre d'appareils de forage de pétrole et de gaz naturel pratiquement inchangé, a indiqué la société de services énergétiques Baker Hughes BKR.O dans son rapport très suivi de vendredi. Le nombre d'appareils de forage, y compris la catégorie divers, un indicateur précoce de la production future, est resté stable à 549 au cours de la semaine du 3 octobre. BHGUSWTT

BHGUSOILDRLW BHGUSGASDRLW Baker Hughes a déclaré que le nombre total était en baisse de 36 appareils de forage, soit 6,2 % de moins qu'à la même époque l'année dernière.

Baker Hughes a indiqué que le nombre d'appareils de forage pétrolier a diminué de deux pour atteindre 422 cette semaine, tandis que le nombre d'appareils de forage gazier a augmenté d'un pour atteindre 118.

Le nombre d'appareils de forage pétroliers et gaziers a diminué d'environ 5 % en 2024 et de 20 % en 2023, car la baisse des prix du pétrole CLc1 et du gaz NGc1 aux États-Unis au cours des deux dernières années a incité les entreprises énergétiques à se concentrer davantage sur l'augmentation du rendement pour les actionnaires et sur le remboursement de la dette plutôt que sur l'augmentation de la production. Même si les analystes prévoient que les prix au comptant du pétrole brut aux États-Unis baisseront pour la troisième année consécutive en 2025, l'Administration américaine de l'information sur l'énergie (EIA) prévoit que la production de pétrole brut passera d'un niveau record de 13,2 millions de barils par jour (bpd) en 2024 à environ 13,4 millions de bpd en 2025.

En ce qui concerne le gaz, l'EIA prévoit une augmentation de 61 % des prix du gaz au comptant en 2025, ce qui inciterait les producteurs à augmenter leurs activités de forage cette année, après qu'une chute de 14 % des prix en 2024 ait poussé plusieurs entreprises énergétiques à réduire leur production pour la première fois depuis que la pandémie de COVID-19 a réduit la demande de carburant en 2020. NGAS/POLL L'EIA prévoit que la production de gaz atteindra 106,6 milliards de pieds cubes par jour (bcfd) en 2025, contre 103,2 bcfd en 2024 et un record de 103,6 bcfd en 2023.