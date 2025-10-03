 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
8 078,00
+0,21%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Selon Baker Hughes, le nombre d'appareils de forage de pétrole et de gaz aux États-Unis est resté inchangé cette semaine (549)
information fournie par Reuters 03/10/2025 à 19:46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Scott DiSavino

Les entreprises américaines du secteur de l'énergie ont maintenu cette semaine le nombre d'appareils de forage de pétrole et de gaz naturel pratiquement inchangé, a indiqué la société de services énergétiques Baker Hughes BKR.O dans son rapport très suivi de vendredi. Le nombre d'appareils de forage, y compris la catégorie divers, un indicateur précoce de la production future, est resté stable à 549 au cours de la semaine du 3 octobre. BHGUSWTT

BHGUSOILDRLW BHGUSGASDRLW Baker Hughes a déclaré que le nombre total était en baisse de 36 appareils de forage, soit 6,2 % de moins qu'à la même époque l'année dernière.

Baker Hughes a indiqué que le nombre d'appareils de forage pétrolier a diminué de deux pour atteindre 422 cette semaine, tandis que le nombre d'appareils de forage gazier a augmenté d'un pour atteindre 118.

Le nombre d'appareils de forage pétroliers et gaziers a diminué d'environ 5 % en 2024 et de 20 % en 2023, car la baisse des prix du pétrole CLc1 et du gaz NGc1 aux États-Unis au cours des deux dernières années a incité les entreprises énergétiques à se concentrer davantage sur l'augmentation du rendement pour les actionnaires et sur le remboursement de la dette plutôt que sur l'augmentation de la production. Même si les analystes prévoient que les prix au comptant du pétrole brut aux États-Unis baisseront pour la troisième année consécutive en 2025, l'Administration américaine de l'information sur l'énergie (EIA) prévoit que la production de pétrole brut passera d'un niveau record de 13,2 millions de barils par jour (bpd) en 2024 à environ 13,4 millions de bpd en 2025.

En ce qui concerne le gaz, l'EIA prévoit une augmentation de 61 % des prix du gaz au comptant en 2025, ce qui inciterait les producteurs à augmenter leurs activités de forage cette année, après qu'une chute de 14 % des prix en 2024 ait poussé plusieurs entreprises énergétiques à réduire leur production pour la première fois depuis que la pandémie de COVID-19 a réduit la demande de carburant en 2020. NGAS/POLL L'EIA prévoit que la production de gaz atteindra 106,6 milliards de pieds cubes par jour (bcfd) en 2025, contre 103,2 bcfd en 2024 et un record de 103,6 bcfd en 2023.

Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

BAKER HUGHES RG-A
48,5900 USD NASDAQ +0,39%
Gaz naturel
3,44 USD NYMEX +1,12%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
Pétrole Brent
64,49 USD Ice Europ +0,26%
Pétrole WTI
60,83 USD Ice Europ +0,15%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des manifestants malgaches érigent une barricade, à Antananarivo le 3 octobre 2025 ( AFP / RIJASOLO )
    Manifestations à Madagascar: le président dénonce une tentative de "coup d'Etat"
    information fournie par AFP 03.10.2025 20:19 

    Le président Andry Rajoelina a assuré que les manifestations en cours à Madagascar visent à "provoquer un coup d'Etat", les jeunes manifestants qui le défient ayant maintenu la pression dans la rue vendredi au prix de nouveaux heurts avec les forces de l'ordre. ... Lire la suite

  • Le dissident cubain José Daniel Ferrer lors d'une conférence de presse, à La Havane, le 12 mai 2016 ( AFP / YAMIL LAGE )
    Le dissident cubain José Daniel Ferrer annonce avoir accepté de partir en exil
    information fournie par AFP 03.10.2025 20:14 

    L'opposant historique cubain José Daniel Ferrer, emprisonné dans l'est de Cuba, a annoncé vendredi avoir accepté de partir en exil à la suite de pressions exercées par les autorités. "Face aux actions constantes de la police politique pour que nous quittions Cuba, ... Lire la suite

  • Sénégal: participation record pour la traversée à la nage Dakar-Gorée
    Sénégal: participation record pour la traversée à la nage Dakar-Gorée
    information fournie par AFP Video 03.10.2025 19:56 

    Plus de 900 nageurs ont participé à la traversée Dakar-Gorée, au Sénégal: "ça nous permet un peu de nous rappeler de l'histoire de Gorée avec l'esclavage qui est passé par là", dit Mamadou Ramata Diallo, qui en est à sa première participation.

  • Gaza: que prévoit le plan de paix de Donald Trump ?
    Gaza: que prévoit le plan de paix de Donald Trump ?
    information fournie par AFP Video 03.10.2025 19:54 

    Donald Trump a donné au Hamas jusqu'à dimanche à 22h00 GMT pour accepter son plan de paix pour Gaza, qu'il a présenté comme un accord "de la dernière chance" pour mettre fin à deux ans de guerre dans le territoire palestinien. Mais que prévoit exactement ce plan ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank