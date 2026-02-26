Saint-Gobain: hausse de 1,4% du bénéfice net en 2025 à 2,9 mds d'euros, ventes stables (-0,2%)

( AFP / LUDOVIC MARIN )

Le spécialiste des matériaux de construction Saint-Gobain a vu son bénéfice net progresser de 1,4% en 2025 à 2,9 milliards d'euros, avec des ventes globalement stables (-0,2%), mais a estimé jeudi que les "conditions météorologiques extrêmes en Europe et en Amérique du Nord" risquaient de peser sur le début de l'exercice 2026.

Saint-Gobain a réalisé 46,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2025, stable en matière de données publiées, en raison du renforcement sur l'année de l'euro face à la plupart des autres monnaies, y compris le dollar américain. Exprimées en monnaies locales, les ventes se sont appréciées de 2,1%.

L'entreprise, qui emploie plus de 161.000 personnes dans 80 pays, prévoit un "environnement macroéconomique contrasté et géopolitique incertain" en 2026. Elle vise une marge d'Ebitda, indicateur de rentabilité, de "plus de 15,0%" en 2026 (15,5% en 2025), avec un premier semestre "affecté" par les intempéries.

Pour l'année à venir, première de son nouveau plan stratégique présenté à l'automne, Saint-Gobain anticipe dans le détail par zones géographiques une "amélioration progressive" de l'activité en Europe, "avec des tendances contrastées par pays", la "poursuite du repli du marché" en Amérique du nord avec des "perspectives d'amélioration" au second, et une croissance tirée notamment par l'Inde, l'Asie du Sud-Est et le Mexique.

Le PDG de l'entreprise Benoît Bazin a estimé que les résultats sur 2025 démontraient "la pertinence" de la stratégie de l'entreprise, pilotée par pays, ce "qui est particulièrement adapté au monde actuel", et qui se pose en "leader mondial de la construction durable".

"Malgré un contexte global très chahuté, avec notamment un marché nord-américain difficile, nous avons très bien tenu notre rentabilité sur l'ensemble de l'année, y compris au second semestre", a estimé le dirigeant, cité dans le communiqué de l'entreprise.

L'entreprise, qui a redistribué pour 1,5 milliard d'euros à ses actionnaires en 2025 — un peu plus d'un milliard d'euros de dividendes au titre de 2024 et 402 millions d'euros de rachats d'actions —, prévoit de verser un dividende de 2,30 euros par action (2,20 euros en 2024) au titre de 2025, sous réserve d'approbation lors de l'Assemblée générale du 4 juin prochain.