Au Royaume-Uni, triangulaire à suspense dans un fief du Labour

Des électeurs se rendent au bureau de vote à Levenshulme, dans le Grand Manchester, pour la législative partielle de Gorton et Denton, le 26 février 2026 ( AFP / Paul ELLIS )

Le parti travailliste de Keir Starmer tente jeudi de mobiliser tous ses électeurs pour conserver un de ses sièges historiques de député dans la région de Manchester, face à la montée du parti anti-immigration Reform UK de Nigel Farage et des Verts, très à gauche.

Les bureaux de vote de la circonscription de Gorton-et-Denton, au sud de Manchester, ont ouvert à 07H00 GMT et fermeront à 22H00 GMT. Le résultat de ce scrutin à un seul tour est attendu tôt vendredi matin, le dépouillement devant durer une partie de la nuit.

Une défaite des travaillistes serait un nouveau coup dur pour Keir Starmer, très impopulaire, et dont le gouvernement a accumulé les revers malgré sa large victoire aux législatives de juillet 2024.

Elle confirmerait aussi la fragmentation du paysage politique britannique et la fin de la domination du Labour et des Tories.

L'élection a été précipitée par la démission pour raisons de santé du sortant travailliste, poussant le Labour, Reform et les Verts à se jeter dans une bataille d'autant plus ouverte que la participation est généralement faible lors d'élections partielles.

Une habitante passe à côté d'une affiche pour la candidate des Verts pour la législative partielle à Denton, dans le Grand Manchester, le 25 février 2026 ( AFP / Paul ELLIS )

Les sondages réalisés avant le vote placent les trois partis dans un mouchoir de poche, avec une légère avance pour les Verts.

Dans le quartier de Levenshulme, en banlieue de Manchester, les électeurs arrivaient dans les bureaux de vote au compte-gouttes jeudi matin, a constaté l'AFP.

- "Espoir" chez les Verts -

Parmi eux, Matt Alton, 31 ans, qui a voté pour les Verts, un parti en pleine ascension depuis que le charismatique Zack Polanski, parfois comparé au nouveau maire de New York Zohran Mamdani, a repris sa direction en septembre 2025.

Ce parti "apporte de l'espoir à l'ensemble de la société, aux personnes marginalisées et je pense que c'est le bon choix pour les travailleurs", déclare à l'AFP M. Alton, écrivain de profession.

Mais devant un autre bureau de vote, Basat Sheikh, conseiller municipal travailliste de 45 ans, croit aux chances de son parti de garder son siège si l'appel à maintenir l'unité de la gauche est entendu.

Une postière passse devant une affiche pour le Parti travailliste dans une rue résidentielle de Denton, dans le Grand Manchester, au nord-ouest de l'Angleterre, le 25 février 2026, la veille de l'élection législative partielle cruciale de Gorton et Denton. ( AFP / Paul ELLIS )

"Notre message depuis le début est clair, nous sommes pour l'unité et pas pour la division", dit-il.

Le Premier ministre Keir Starmer s'est impliqué personnellement dans la campagne en martelant le même message, n'hésitant pas à attaquer les Verts, dont la candidate candidate, Hannah Spencer, élue locale de 34 ans, a reçu le soutien de l'ex-chef du parti travailliste, Jeremy Corbyn.

Alors que le Labour est pris en étau entre Reform, à droite, et les Verts, sur sa gauche, M. Starmer s'en est aussi pris vivement, dans une tribune publiée jeudi dans le Daily Mirror, au candidat de Reform UK, Matt Goodwin, ex-universitaire devenu présentateur sur la très conservatrice chaîne de télévision GB News.

- Reform "rétrograde", dit Starmer -

"Ses opinions auraient été rétrogrades dans les années 1970. Elles n'ont pas leur place dans la Grande-Bretagne moderne. Et il n'est pas apte à représenter une ville fière et diversifiée comme Manchester", a écrit le Premier ministre.

Le leader de Reform UK, Nigel Farage (G), et le candidat du parti Matt Goodwin (D) à l'inauguration du local de campagne pour la législative partielle de Gorton et Denton, dans le Grand Manchester, le 5 février 2026 ( AFP / Oli SCARFF )

M. Goodwin a lui arpenté mercredi les rues de la circonscription aux côtés de Nigel Farage, espérant capitaliser sur les sondages qui donnent Reform UK en tête des intentions de vote au niveau national depuis des mois.

Il a également réitéré ses positions anti-immigration, au risque qu'elles servent de repoussoir pour certains dans une circonscription où 28% de la population est musulmane.

Si Reform ou les Verts l'emportent, ce sera un nouveau coup de semonce pour le Labour à l'approche des élections locales de mai, présentées par beaucoup comme cruciales pour le maintien de Keir Starmer à Downing Street. Les travaillistes ont déjà perdu un siège au profit de Reform lors d'une élection partielle en mai 2025.

Si les travaillistes réussissent au contraire à garder leur siège, le Premier ministre devrait gagner un peu de répit face aux spéculations récurrentes sur les manœuvres visant à le remplacer à la tête du parti.