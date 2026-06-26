Saudi Aramco reprend le chargement de pétrole à Ras Tanura, ce qui contribue à renforcer l'approvisionnement

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* Deux superpétroliers en cours de chargement au port de Ras Tanura; un autre attend à proximité

* L'Arabie saoudite pourrait réduire fortement les prix du pétrole en août

* L'Irak et le Qatar proposent du brut par le biais d'appels d'offres

* Deux superpétroliers (VLCC) vides entrent vendredi dans le détroit pour charger du pétrole iranien

(Ajout des prévisions concernant le prix du pétrole saoudien pour août et des informations sur les pétroliers des Émirats arabes unis en transit aux paragraphes 12 et 14) par Florence Tan et Siyi Liu

Saudi Aramco a repris vendredi les chargements de brut sur son terminal de Ras Tanura, dans le Golfe, après une interruption de près de quatre mois, selon des données maritimes, alors que le plus grand exportateur mondial de pétrole s'est joint à la ruée pour acheminer des cargaisons, dans un contexte où le secteur espère un retour à la normale.

Ces chargements de pétrole saoudiens interviennent alors même qu’un navire appartenant à la compagnie taïwanaise Evergreen Marine 2603.TW a été heurté par un objet non identifié dans le détroit d’Ormuz jeudi.

Les producteurs du Moyen-Orient avaient augmenté leur production et leurs exportations de pétrole et de gaz à l’approche de l’accord provisoire entre les États-Unis et l’Iran visant à mettre fin au conflit et à rouvrir le détroit, par lequel transitait auparavant un cinquième des approvisionnements mondiaux en pétrole et en gaz naturel liquéfié.

Les données ont montré que deux très grands pétroliers (VLCC) contrôlés par Bahri, la filiale de transport maritime saoudienne, ont été aperçus en train de charger du brut à Ras Tanura, le plus grand port pétrolier du monde, tandis qu’un autre attendait à proximité. Chaque VLCC est capable de charger 2 millions de barils de pétrole.

Saudi Aramco, l’un des derniers grands producteurs du Golfe à avoir repris ses exportations depuis l’intérieur du Golfe, n’a pas pu être jointe immédiatement pour commenter cette information en dehors des heures de bureau.

L’agence navale britannique UKMTO a suspendu son opération « », destinée à escorter les navires à travers le détroit, après l’attaque contre le cargo, ravivant les inquiétudes quant à la pérennité de l’accord préliminaire visant à mettre fin au conflit avec l’Iran.

Deux responsables américains ont déclaré à Reuters que l’Iran avait tiré sur le navire, tandis que l’Autorité iranienne du détroit du golfe Persique, créée par Téhéran pour gérer les demandes de passage des navires dans le détroit, a indiqué que la sécurité de passage ne serait pas garantie pour les navires s’écartant des routes qu’elle a définies.

LE PORT DE RAS TANURA

Ras Tanura est situé sur la côte orientale de l’Arabie saoudite, au bord du golfe Persique, à l’ouest du détroit d’Ormuz. Avant le conflit, ce port exportait plus de 5 millions de barils de brut par jour. La plus grande raffinerie nationale du pays, d’une capacité de 550 000 barils par jour, est également située à Ras Tanura; elle a été fermée pendant la guerre par mesure de précaution.

Selon les données de LSEG, Aramco a chargé pour la dernière fois une cargaison à destination de la Chine depuis le port de Ras Tanura le 8 mars, et a dû réacheminer ses exportations vers le port de Yanbu, sur la mer Rouge, après que le blocus iranien du détroit, mis en place pendant la guerre avec les États-Unis et Israël, a empêché les navires d’entrer dans le golfe.

La guerre a entraîné une chute des exportations de brut saoudien à environ 4 millions de barils par jour au cours des trois derniers mois, selon ces données, contre plus de 7 millions de barils par jour en février.

LE PÉTROLE RECULE FACE À UNE OFFRE EN HAUSSE

Les cours mondiaux du pétrole ont chuté de plus d’un dollar le baril vendredi, après avoir légèrement progressé suite aux informations faisant état de l’attaque contre le cargo. La pression sur l’offre s’accentue après que les expéditions de brut transitant par le détroit ont atteint cette semaine leur plus haut niveau depuis le début du conflit. O/R

Saudi Aramco pourrait réduire fortement ses prix pour le mois d’août la semaine prochaine, alors que la concurrence entre les producteurs s’intensifie.

La SOMO irakienne et le Qatar ont lancé des appels d’offres pour la vente de brut, emboîtant le pas au Koweït et aux Émirats arabes unis. L’Iran accélère également ses exportations après la levée temporaire des sanctions par Washington. Deux superpétroliers (VLCC) vides – le Natsumi et le Halti – sont entrés dans le golfe vendredi pour charger du pétrole iranien, selon les données maritimes.

Les pétroliers transportant du pétrole des Émirats arabes unis ont continué à transiter par le détroit vendredi, deux superpétroliers chargés en sortant et un autre se dirigeant vers le port de Zirku, selon ces données.

« Deux millions de barils par jour ont été remis en production en trois semaines, et la reprise s’étend à l’ensemble de la région », a déclaré Aditya Saraswat, directeur de recherche pour la région MENA chez Rystad Energy, dans une note, ajoutant que la situation de l’offre s’améliorait clairement.

Le cabinet de conseil estime désormais que la production interrompue dans l’ensemble du Golfe est tombée à 9,6 millions de barils par jour (bpd) à la mi-juin, contre 11,7 millions de bpd il y a seulement trois semaines, et prévoit un rétablissement complet de l’offre dans la région d’ici la fin de l’année.