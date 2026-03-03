Saudi Aramco cherche à détourner le brut du détroit d'Ormuz, selon certaines sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Aramco demande à certains acheteurs de charger dans le port de Yanbu, sur la mer Rouge

* Les analystes estiment que la capacité des oléoducs est-ouest est limitée et qu'ils pourraient être la cible d'attaques

* Les prix mondiaux du pétrole augmentent en raison des attaques menées par et contre l'Iran

(Ajout de détails et de contexte) par Alex Lawler, Nidhi Verma et Ahmad Ghaddar

Le géant pétrolier saoudien Aramco 2222.SE tente de rediriger une partie de ses exportations de brut vers la mer Rouge afin de contourner le détroit d'Ormuz, où le risque d'attaques a ralenti la navigation jusqu'à la paralysie, ont indiqué des sources mardi.

La plus grande entreprise pétrolière du monde espère éviter les réductions de production en réacheminant le pétrole vers son port de Yanbu, sur la mer Rouge, mais des sources, notamment des acheteurs, des négociants et des analystes, ont déclaré que l'oléoduc est-ouest avait une capacité limitée et qu'il pourrait devenir la cible d'attaques de la part des alliés de l'Iran.

L'oléoduc a une capacité de 5 millions de barils par jour (bpd) et, en 2019, il a pu temporairement transporter 7 millions de bpd après que des pipelines de gaz naturel liquide ont été convertis pour transporter du brut.

L'Arabie saoudite a produit un peu plus de 10 millions de bpj de brut en janvier, selon des sources secondaires de l'OPEP.

Aramco a informé certains acheteurs de son brut léger arabe qu'ils devaient charger des cargaisons à Yanbu, ont déclaré trois sources, ajoutant que la société évaluera la demande et la disponibilité du brut et informera les acheteurs.

"Il y a des compromis logistiques à faire, notamment la réduction de la capacité d'absorption des LGN et la vitesse à laquelle le terminal de brut de Yanbu, sur la mer Rouge, peut durablement charger les navires", a déclaré Richard Bronze, cofondateur du cabinet de conseil Energy Aspects.

Les chargements de brut à Yanbu ont atteint un pic d'un peu moins de 1,5 million de bpj en avril 2020, selon les données de Kpler.

Aramco s'est refusé à tout commentaire.

Elle a fermé sa plus grande raffinerie nationale à Ras Tanura lundi, selon une source, après une attaque de drone.

Une source industrielle avait précédemment déclaré à Reuters que la compagnie étudiait toutes les options pour contourner le détroit, y compris l'utilisation de l'oléoduc, qui part du champ pétrolifère d'Abqaiq.

Les prix mondiaux du pétrole et du gaz ont bondi mardi, la guerre américano-israélienne contre l'Iran ayant eu des répercussions sur la production et les exportations d'énergie au Moyen-Orient, Téhéran attaquant des navires et des installations énergétiques, fermant la navigation dans le Golfe et provoquant des arrêts de production du Qatar à l'Irak.