Mondial-2026: L'Iran entre en lice, l'Espagne piétine, la Belgique patine

Lamine Yamal, entré en jeu pour les 20 dernières minutes, n'a pas réussi à faire sauter le verrou défensif du Cap Vert et l'Espagne a concédé un nul 0-0 ( AFP / ROBERTO SCHMIDT )

Première surprise de taille au Mondial: l'Espagne, l'un des principaux favoris, s'est fait piéger par le petit Cap-Vert lundi (0-0), l'Iran s'apprêtant à affronter la Nouvelle-Zélande à Los Angeles, quelques heures après l'annonce d'un accord de paix avec le gouvernement américain.

. L'Espagne se rate

Héros du jour, le gardien du Cap Vert Vozinha célèbre le match nul de son équipe contre l'Espagne lundi à l'Atlanta Stadium d'Atlanta. ( AFP / ROBERTO SCHMIDT )

Championne d'Europe et prétendante au titre mondial, l'Espagne s'est montrée incapable de trouver la faille face au modeste Cap-Vert (0-0), malgré l'entrée de sa star Lamine Yamal pour les vingt dernières minutes.

Un coup de massue pour une équipe qui arrivait sûre de sa force. Mais la Roja n'a jamais réussi à se défaire du bloc bas capverdien, qui a parfaitement contenu les coéquipiers de Rodri, sifflés par séquence dans le stade d'Altanta.

Le gardien du Cap-Vert, Vozinha, n'oubliera jamais ce 15 juin. Il jouait à 40 ans son premier match dans un Mondial, et a été désigné homme du match, sans aucune concurrence possible tant il a été héroïque face aux attaquants espagnols.

Dans un groupe H où l'adversité va aller crescendo, les Espagnols devront hausser leur niveau face à l'Arabie saoudite puis à l'Uruguay de Marcelo Bielsa.

. La Belgique sauve les meubles

Le gardien belge Thibaut Courtois battu par l'Egyptien Emam Ashour lors du match de coupe du monde Belgique-Egypte lundi à Seattle. ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / ALEX GRIMM )

La Belgique de Rudi Garcia, qui restait sur 13 matches sans défaite en a ajouté un de plus, mais en concédant un nul, 1-1 contre l'Egypte à Seattle, où Mohamed Salah a été guère en vue.

C'est grâce à Emam Ashour (20e) que les Pharaons ont ouvert le score, un avantage pas volé à la mi-temps. Mais l'entrée de Romelu Lukaku en deuxième période a donné aux Diables Rouges la puissance dont ils manquaient.

Sous la pression du colosse de Naples, le malheureux Mohamed Hany a marqué contre son camp le but égalisateur de la Belgique (1-1, 66e), qui pouvait mieux respirer, mais pas vraiment souffler.

Car elle s'est ensuite montrée trop brouillonne pour pouvoir s'imposer, en dépit de plusieurs occasion en fin de match.

. Jour J pour l'Iran

Après des mois d'incertitude quant à leur présence à ce Mondial-2026, les footballeurs iraniens sont bien arrivés dimanche à Los Angeles, où ils affrontent lundi la Nouvelle-Zélande dans le groupe G (03h00 dans la nuit de lundi à mardi).

Leur entrée sur le sol américain a précédé de quelques heures l'annonce d'un accord entre l'Iran et les États-Unis, censé mettre fin aux hostilités sur les différents fronts au Moyen-Orient, après quatre mois de conflit.

Cette percée diplomatique enlève certainement un peu de pression sur les organisateurs du Mondial et sur la sélection iranienne, mais le match se jouera tout de même sous haute surveillance.

Des manifestants agitent des drapeaux de l'Iran pré-révolutionnaire à l'extérieur du stade où s'entraîne la sélection iranienne, le 14 juin 2026 à Los Angeles, à la veille de son entrée en lice dans le Mondial contre la Nouvelle-Zélande ( AFP / Patrick T. Fallon )

Car l'importante communauté iranienne de Los Angeles - l'un des surnoms de la cité est "Tehrangeles" - compte profiter de la présence en ville de la "Team Melli" pour redire bruyamment son hostilité au gouvernement de la République islamique.

Des appels à manifester lundi aux abords du SoFi Stadium, stade ultra-moderne de 70.000 places, ont été lancés, et beaucoup ont promis d'agiter l'ancien drapeau de l'Iran - celui d'avant la révolution de 1979, orné d'un lion et d'un soleil - que Téhéran ne veut pas voir.

"Tout le monde peut avoir sa propre opinion, mais nous sommes là pour le football, pas pour la politique", a déclaré l'attaquant vedette de la Team Melli Mehdi Taremi, lors d'une conférence de presse organisée peu de temps après l'arrivée des Iraniens en provenance de Tijuana, la ville mexicaine où ils ont finalement établi leur camp de base initialement prévu à Tucson (Arizona).

. Lamouchi sur la sellette

Le sélectionneur de la Tunisie Sabri Lamouchi lors de la rencontre face à la Suède, à Guadalupe, au Mexique, le 14 juin 2026 ( AFP / Julio Cesar AGUILAR )

Au lendemain du large revers de la Tunisie, écrasée 5 à 1 par la Suède, l'avenir de Sabri Lamouchi à la tête des Aigles de Carthage fait actuellement l'objet de "discussions entre membres du bureau fédéral", a fait savoir à l'AFP lundi une source ayant connaissance des derniers développements.

Une décision "dans un sens ou dans un autre" devrait être prise "dans les prochaines heures", a ajouté la même source. Dans l'autre match du groupe F, les Pays-Bas et le Japon ne sont pas parvenus à se départager (2-2).