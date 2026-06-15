 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Plainte du maire de Clermont-Ferrand pour une affiche "mort ou vif"
information fournie par AFP 15/06/2026 à 23:39

Le maire de Clermont-Ferrand, Julien Bony, ceint de son écharpe tricole, devant la mairie, le 27 mars 2026 dans le Puy-de-Dôme ( AFP / Alex MARTIN )

Le maire de Clermont-Ferrand, Julien Bony, ceint de son écharpe tricole, devant la mairie, le 27 mars 2026 dans le Puy-de-Dôme ( AFP / Alex MARTIN )

Le maire de Clermont-Ferrand, Julien Bony, a annoncé lundi avoir porté plainte pour menace de mort pour une affiche de style Western le réclamant "Wanted dead or alive" publiée par un bar du centre-ville sur les réseaux sociaux.

La mention "or alive" est même rayée sur cette affiche arborant la photo du maire et placardée sur le comptoir, dans une vidéo de promotion montrant des hommes et des femmes en costume invitant à venir célébrer la fête de la musique le 21 juin dans ce bar.

M. Bony "a déposé plainte au commissariat de police de Clermont-Ferrand pour menace de mort", assure la mairie dans un communiqué. "Les menaces et les intimidations ne me font pas peur. Ma détermination est intacte pour rétablir l’ordre dans notre ville et assurer la sécurité des Clermontois. Je ne céderai pas, je ne reculerai pas !", y affirme l'élu.

A Clermont-Ferrand, en proie depuis 2055 à une vague de violences et de règlements de comptes liée au narcotrafic inédite dans cette ville, le nouveau maire LR élu en mars avait fait de la sécurité un de ses thèmes de campagne et prévoit d'armer sa police municipale.

Il a en outre instauré un couvre-feu pour les "mineurs de moins de 16 ans non accompagnés" de 23H00 à 7H00 pour toute la durée du Mondial de foot, sous peine d'une amende de 150 euros, après des violences urbaines la soirée du 30 mai de la victoire du PSG en Ligue des champions.

Il n'y aura pas de fan zone "même si la France est en finale" et les écrans à l'extérieur des bars devront être tournés "vers l'intérieur" pour "éviter des attroupements", selon l'arrêté municipal pris après consultation de la préfecture.

Un autre interdira la consommation d'alcool dans l'espace public après 22H00 durant l'été, avait annoncé, le 9 mai, M. Bony dont la liste a battu celle du maire sortant socialiste Olivier Bianchi en mars.

Une centaine de jeunes avaient affronté les forces de l'ordre à Clermont le soir du 30 mai et détérioré du mobilier urbain. Une dizaine d'entre eux avaient été interpellés.

"Aucun élu ne devrait jamais être victime de menaces ou d'intimidations dans l’exercice de son mandat", "aucune excuse, rien ne peut le justifier", conclut M. Bony, ajoutant: "Je souhaite que les auteurs (de la vidéo) soient jugés et sévèrement condamnés".

Sport
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Lamine Yamal, entré en jeu pour les 20 dernières minutes, n'a pas réussi à faire sauter le verrou défensif du Cap Vert et l'Espagne a concédé un nul 0-0 ( AFP / ROBERTO SCHMIDT )
    Mondial-2026: L'Iran entre en lice, l'Espagne piétine, la Belgique patine
    information fournie par AFP 15.06.2026 23:34 

    Première surprise de taille au Mondial: l'Espagne, l'un des principaux favoris, s'est fait piéger par le petit Cap-Vert lundi (0-0), l'Iran s'apprêtant à affronter la Nouvelle-Zélande à Los Angeles, quelques heures après l'annonce d'un accord de paix avec le gouvernement ... Lire la suite

  • Le président américain Donald Trump au sommet du G7 à Evian, le 15 juin 2026 en France ( AFP / Ludovic MARIN )
    Arrivé au G7, Trump minimise l'initiative de Macron pour rouvrir Ormuz
    information fournie par AFP 15.06.2026 23:33 

    Donald Trump est arrivé lundi au sommet du G7 à Evian, en France, fort d'un accord conclu avec l'Iran censé permettre de rouvrir "complètement" le détroit d'Ormuz vendredi, et a aussitôt minimisé l'initiative multinationale que son hôte Emmanuel Macron entend pousser ... Lire la suite

  • En 2026, il faut un Cap-Vert
    En 2026, il faut un Cap-Vert
    information fournie par So Foot 15.06.2026 23:17 

    Pour arracher le match nul contre l'Espagne (0-0) et réaliser le premier gros exploit de cette Coupe du monde 2026, le Cap-Vert a proposé un mélange de robustesse, de force et de chance. Son cocktail est parfaitement réussi et ce Mondial à 48 est déjà magnifique. ... Lire la suite

  • La famille de notre journaliste Christophe Gleizes à New York : « C'est lui qui devrait être là, parmi vous »
    La famille de notre journaliste Christophe Gleizes à New York : « C'est lui qui devrait être là, parmi vous »
    information fournie par So Foot 15.06.2026 23:16 

    Il est temps que cela s’arrête. En marge de la conférence de presse des Bleus à New York ce lundi, la mère et le beau-père de Christophe Gleizes, notre journaliste et ami, toujours détenu en Algérie depuis le 29 juin 2025 pour n’avoir fait que son métier , se sont ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank